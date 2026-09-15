82-jährige Willie Murphy wird berühmt, nachdem sie einen Einbrecher in ihrem Haus in die Flucht schlug

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82-jährige Willie Murphy wird berühmt, nachdem sie einen Einbrecher in ihrem Haus in die Flucht schlug

In New York wurde die 82-jährige Willie Murphy im Internet berühmt, nachdem sie sich erfolgreich gegen einen Einbrecher gewehrt hatte. Der Eindringling versuchte, sich als krank auszugeben, um sie zum Öffnen der Tür zu bewegen, doch die Seniorin durchschaute ihn.

Der Vorfall ereignete sich nachts, als ein Mann an Murphys Tür klopfte, vorgab, krank zu sein und um einen Krankenwagen bat. Die Frau wurde misstrauisch und öffnete die Tür nicht.

Kurze Zeit später trat der Mann die Tür ein und drang gewaltsam in das Haus ein.

Doch der Einbrecher traf nicht auf eine gewöhnliche Seniorin, sondern auf eine 82-jährige Bodybuilderin, die regelmäßig Sport treibt.

Murphy nutzte Haushaltsgegenstände, um sich gegen den Angreifer zu wehren und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf.

Berichten zufolge kann sie bis zu 102 Kilogramm heben. Als die Polizei eintraf, wurde der verletzte Verdächtige ins Krankenhaus gebracht. In einem Interview nach dem Vorfall kommentierte die 82-Jährige die Situation gelassen und sagte einen kurzen, einprägsamen Satz:

„Er hat sich das falsche Haus ausgesucht.“

Willie MurphyNew YorkBodybuilderinSelbstverteidigungKriminalität
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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