Der BRICS-Gipfel in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi wurde nicht nur zu einem Forum für wirtschaftliche Integration, sondern auch zu einer wichtigen diplomatischen Plattform zur Lösung des Ukraine-Konflikts, einer der schwerwiegendsten geopolitischen Krisen der Welt. Während bilateraler Treffen sprachen der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und der indische Premierminister Narendra Modi mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und boten ihre „Dienste guten Willens“ für eine friedliche Beilegung des Konflikts in der Ukraine aktiv an. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte offiziell, dass die beiden führenden Köpfe des Globalen Südens großes Interesse an diesem Thema zeigten und Putin diese Initiativen positiv aufnahm.

Welche konkreten Vermittlungsvorschläge haben Xi Jinping und Modi unterbreitet, wie hat Putin reagiert und können die beiden mächtigen Staaten zum entscheidenden Schlüssel für die Beendigung des Krieges werden?

„Dienste guten Willens zur Problemlösung“: Die Erklärung von Dmitri Peskow

Der Kreml-Sprecher enthüllte wichtige Details zu den Gesprächen in Neu-Delhi:

Aktives Interesse von Modi und Xi Jinping: „Bei den bilateralen Kontakten zeigten Modi und Xi detailliertes Interesse am Thema der Ukraine-Regelung und boten ihre Dienste guten Willens aktiv an, um bei der Suche nach einer Lösung zu helfen“, sagte Peskow gegenüber Journalisten.

Putins positive Reaktion: Der russische Präsident begrüßte die Bereitschaft und die Friedensinitiative der beiden Staatschefs aufrichtig.

Umfassende Informationen zur Lage: Berichten zufolge informierte Putin die Staats- und Regierungschefs aus Peking und Delhi ausführlich über die aktuelle Lage auf dem Schlachtfeld und den Stand der Verhandlungen.

Gipfel in Neu-Delhi: Ukraine-Thema im Mittelpunkt

Bei den bilateralen Treffen am Rande des BRICS-Gipfels liegt der Fokus auf Sicherheitsfragen:

Hauptthema der Agenda: Der außenpolitische Berater des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, hatte zuvor betont, dass das Ukraine-Thema eines der zentralen Diskussionsthemen bei den bilateralen Treffen sein würde.

Plattform Neu-Delhi: Auf diesem hochrangigen Treffen in Indien rückte neben multilateralen Beziehungen die diplomatische Friedenslösung globaler Konflikte in den Vordergrund.

Ausgewogene Position: Sowohl Indien als auch China haben seit Beginn des Konflikts eine neutrale Haltung bewahrt und treten als Befürworter von Dialog und Waffenstillstand auf.

Vermittlung durch China und Indien: Die Hoffnung auf Frieden, auf die die Welt wartet

Der Einstieg Pekings und Delhis in den Prozess schafft ein neues Kräftegleichgewicht in der internationalen Politik:

Führer des Globalen Südens: Die gemeinsame oder unabhängige Vermittlung der beiden Staaten, die fast ein Drittel der Weltbevölkerung und bedeutende Volkswirtschaften kontrollieren, hat für beide Seiten ein erhebliches Gewicht.

Alternative Diplomatie zum westlichen Druck: Vor dem Hintergrund des einseitigen Drucks der USA und Europas könnte das von den beiden asiatischen Giganten vorgeschlagene Friedensformat eine Brücke für einen Kompromiss sein.

Aussichten für Verhandlungen: Sollten die Bemühungen Pekings und Delhis in eine praktische Phase übergehen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine reale Grundlage für die Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen im Herbst geschaffen wird.

Der offene Dialog von Xi Jinping und Narendra Modi mit Wladimir Putin wird als ein weiteres wichtiges diplomatisches Signal auf dem Weg zur Beendigung des Krieges und zur Rückkehr an den Verhandlungstisch gewertet.

Glauben Sie, dass die Einmischung und Vermittlung Chinas und Indiens den bewaffneten Konflikt in der Ukraine beenden kann? Könnten der Westen und Kiew die von Peking und Delhi vorgeschlagenen Friedensbedingungen akzeptieren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse wichtiger diplomatischer Schritte auf der geopolitischen Bühne mit Ihren Freunden und Politikinteressierten!