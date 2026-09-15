Samsung stellt neues Smartphone Galaxy A18 4G in Europa vor

·8·Technologie
Samsung stellt neues Smartphone Galaxy A18 4G in Europa vor

Samsung hat offiziell sein neuestes erschwingliches Gerät vorgestellt, das durch Preis und Leistung überzeugt. Laut Ixbt.com kommt das Galaxy A18 4G auf den europäischen Markt und ist bereits auf den offiziellen französischen Webseiten gelistet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue Modell bietet gegenüber der Vorgängergeneration einige Verbesserungen und soll Käufer ansprechen. Auf dem französischen Markt wird das Gerät mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher für 280 Euro angeboten. Der Verkaufsstart ist für den 18. September dieses Jahres geplant.

Technische Ausstattung und neuer Prozessor

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Hardware. Anstelle des MediaTek Helio G99-Prozessors aus dem Galaxy A17 4G kommt nun die neue Samsung Exynos 1610-Plattform zum Einsatz. Interessanterweise wurde dieser Prozessor bisher noch nicht offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das Smartphone verfügt über ein 6,7-Zoll Super AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2340×1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Die Frontkamera befindet sich in einer tropfenförmigen Aussparung und bietet 13 Megapixel.

Kamera und Robustheit

Das Hauptkameramodul besteht aus zwei Sensoren: einem 50-Megapixel-Hauptsensor und einem 2-Megapixel-Zusatzobjektiv. Das Gerät verfügt über keine optische Stabilisierung, und die maximale Videoaufnahmequalität ist auf Full HD bei 30 Bildern pro Sekunde begrenzt.

Samsung hat zudem den Gehäuseschutz deutlich verbessert. Während das Galaxy A17 noch nach IP54 zertifiziert war, erfüllt das neue Galaxy A18 den IP64-Standard. Das Smartphone ist 7,7 Millimeter dick und wiegt 196 Gramm.

Akku und langfristiger Support

Das Smartphone ist mit einem 5000 mAh Akku ausgestattet, der mit bis zu 25 Watt geladen werden kann. Laut Hersteller ist der Akku für 1200 vollständige Ladezyklen ausgelegt.

Das Gerät wird mit Android 17 und der Benutzeroberfläche One UI 9 ausgeliefert. Ein wesentlicher Vorteil ist das Versprechen von Samsung, für dieses Modell nicht nur Sicherheitsupdates, sondern auch Android-Aktualisierungen für volle sechs Jahre bereitzustellen.

SamsungGalaxy A18SmartphoneAndroid 17Exynos
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Apple M5 Ultra Prozessor übertrifft AMD-Giganten im Geekbench-TestApple M5 Ultra Prozessor übertrifft AMD-Giganten im Geekbench-TestHeute, 19:54Dschibuti wird das 72. Land, das den Artemis Accords der NASA beitrittDschibuti wird das 72. Land, das den Artemis Accords der NASA beitrittHeute, 18:28Kabelbakterien züchten metallorganische DrähteKabelbakterien züchten metallorganische DrähteHeute, 17:52Starlink-Internet wird auf Bauernhöfen in Großbritannien getestetStarlink-Internet wird auf Bauernhöfen in Großbritannien getestetHeute, 17:25Xiaomi bringt neuen Warmwasserbereiter mit 107 Prozent Wirkungsgrad auf den MarktXiaomi bringt neuen Warmwasserbereiter mit 107 Prozent Wirkungsgrad auf den MarktHeute, 16:58MediaTek Dimensity 9600 Pro angekündigt: Neuer Flaggschiff-Prozessor mit 2 nm TechnologieMediaTek Dimensity 9600 Pro angekündigt: Neuer Flaggschiff-Prozessor mit 2 nm TechnologieHeute, 16:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt