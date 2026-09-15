Samsung stellt neues Smartphone Galaxy A18 4G in Europa vor

Samsung hat offiziell sein neuestes erschwingliches Gerät vorgestellt, das durch Preis und Leistung überzeugt. Laut Ixbt.com kommt das Galaxy A18 4G auf den europäischen Markt und ist bereits auf den offiziellen französischen Webseiten gelistet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue Modell bietet gegenüber der Vorgängergeneration einige Verbesserungen und soll Käufer ansprechen. Auf dem französischen Markt wird das Gerät mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher für 280 Euro angeboten. Der Verkaufsstart ist für den 18. September dieses Jahres geplant.

Technische Ausstattung und neuer Prozessor

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Hardware. Anstelle des MediaTek Helio G99-Prozessors aus dem Galaxy A17 4G kommt nun die neue Samsung Exynos 1610-Plattform zum Einsatz. Interessanterweise wurde dieser Prozessor bisher noch nicht offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das Smartphone verfügt über ein 6,7-Zoll Super AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2340×1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Die Frontkamera befindet sich in einer tropfenförmigen Aussparung und bietet 13 Megapixel.

Kamera und Robustheit

Das Hauptkameramodul besteht aus zwei Sensoren: einem 50-Megapixel-Hauptsensor und einem 2-Megapixel-Zusatzobjektiv. Das Gerät verfügt über keine optische Stabilisierung, und die maximale Videoaufnahmequalität ist auf Full HD bei 30 Bildern pro Sekunde begrenzt.

Samsung hat zudem den Gehäuseschutz deutlich verbessert. Während das Galaxy A17 noch nach IP54 zertifiziert war, erfüllt das neue Galaxy A18 den IP64-Standard. Das Smartphone ist 7,7 Millimeter dick und wiegt 196 Gramm.

Akku und langfristiger Support

Das Smartphone ist mit einem 5000 mAh Akku ausgestattet, der mit bis zu 25 Watt geladen werden kann. Laut Hersteller ist der Akku für 1200 vollständige Ladezyklen ausgelegt.

Das Gerät wird mit Android 17 und der Benutzeroberfläche One UI 9 ausgeliefert. Ein wesentlicher Vorteil ist das Versprechen von Samsung, für dieses Modell nicht nur Sicherheitsupdates, sondern auch Android-Aktualisierungen für volle sechs Jahre bereitzustellen.