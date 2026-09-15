Eine Frau in China schickte ihrem Ex-Freund 1 Tonne Zwiebeln als „Rache“, doch der Mann...

In der chinesischen Provinz Shandong nahm eine Frau auf ungewöhnliche Weise „Rache“ an ihrem Ex-Freund, indem sie ihm nach der Trennung eine ganze Tonne Zwiebeln schickte. Sie erklärte, sie habe drei Tage lang geweint und wolle, dass ihr Ex-Partner dasselbe durchmache.

„Ich habe drei Tage lang geweint, jetzt bist du dran“

Die Frau wählte gezielt Zwiebeln aus, die dafür bekannt sind, Menschen zum Weinen zu bringen, und bestellte 1000 Kilogramm rote Zwiebeln.

Am Tag der Lieferung bot sich vor dem Haus des Ex-Freundes ein unerwarteter Anblick. Säcke über Säcke versperrten den Eingangsbereich.

Dem Ganzen war eine kurze Notiz beigefügt:

„Ich habe drei Tage lang geweint; jetzt bist du dran.“

Die Bilder des Vorfalls verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und amüsierten die Nutzer. Das Ziel der Frau war es, ihren Ex-Freund durch die Zwiebeln zum Weinen zu bringen. Doch die Ereignisse nahmen eine unerwartete Wendung.

Berichten zufolge nutzte der Mann die Zwiebeln stattdessen und verkaufte sie für etwa 140 Dollar. So führte der Plan der Frau, ihren Ex-Freund zum Weinen zu bringen, letztlich zu einem Gewinn für ihn.

Nutzer in den sozialen Medien kommentierten den Vorfall scherzhaft als „die Rache, die eigentlich Tränen verursachen sollte, aber zu Geld wurde“.