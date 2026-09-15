Fußballer verliert nach Schlägerei sieben Zähne

Ein Fußballspiel in den Niederlanden eskalierte nach einer Schlägerei. Es wird behauptet, dass der Co-Trainer der gegnerischen Mannschaft den Spieler während der Halbzeitpause geschlagen hat. Infolgedessen verlor der 25-jährige Verteidiger sieben Zähne und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, dem 12. September, während eines Spiels zwischen IJsselmeervogels und GVVV im niederländischen Spakenburg.

Im Spiel verwandelte GVVV in der 28. Minute einen Elfmeter zum 0:1. Später erzielten sie ein weiteres Tor und bauten die Führung auf 0:2 aus. Danach spitzte sich die Lage auf dem Spielfeld zu.

Auslöser der Auseinandersetzung war ein Zweikampf um den Ball vor der Ersatzbank der Gastgeber. Zwei Spieler fielen zu Boden und schubsten sich anschließend gegenseitig. Nachdem die Finger des IJsselmeervogels-Spielers das Gesicht des GVVV-Spielers berührten, fiel dieser erneut zu Boden.

Der Kommentator des Spiels warf dem Spieler vor, eine Verletzung vorgetäuscht zu haben, und der Schiedsrichter griff nicht in die Situation ein.

Nachdem sich die Spieler in Richtung Spielertunnel begeben hatten, begann dort eine Schlägerei. Der Co-Trainer von GVVV, John van Beukering, wird verdächtigt, den Verteidiger von IJsselmeervogels, Kermo Dumay, geschlagen zu haben.

Berichten zufolge stürzte der 25-jährige Dumay durch den Schlag zu Boden und verlor sieben Zähne. Die Polizei griff ein, um die Ordnung wiederherzustellen. Der Fußballer wurde ins Krankenhaus gebracht und musste mit fünf Stichen genäht werden. Dies berichtete „Need To Know“.

Der Cheftrainer von IJsselmeervogels, Willem Leushuis, verglich den Schlag mit einer „Straßenschlägerei“ und sagte, der Vorfall sei sehr erschreckend gewesen.

Nach dem Vorfall löste der Verein GVVV die Verträge mit John van Beukering und seinem Bruder, dem Cheftrainer Dennis van Beukering, auf.

John van Beukering sagte gegenüber lokalen Medien, dass sich während der Schlägerei 20 bis 30 Personen gegenseitig geschubst hätten. Seinen Angaben zufolge wurde er selbst zwei- oder dreimal geschlagen, konnte aber nicht sehen, wer es war.

„Man hat zwei Möglichkeiten: gehen oder sich verteidigen. Ich habe auch zugeschlagen“, sagte er.

Van Beukering sagte, er wisse nicht genau, ob er Dumay geschlagen habe, aber es sei möglich, dass er ihn am Mund getroffen habe. Er hoffte, dies durch Videoaufnahmen klären zu können.

Dumay bezeichnete den Vorfall als „unfassbar“ und kündigte an, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Er sagte, dass die vollständige Wiederherstellung seiner Zähne bis zu einem Jahr dauern könnte.

Der Vorsitzende von GVVV, Hans Schinkel, betonte, dass er den Vorfall nicht als einfache Schlägerei betrachte. Seiner Meinung nach handele es sich um eine schwere Körperverletzung, und der Verein wolle nicht mit einer solchen Gewalt in Verbindung gebracht werden.

GVVV spielt in der Tweede Divisie, der höchsten nationalen Ebene des Amateurfußballs in den Niederlanden.

Aufgrund der Schlägerei wurde das Spiel abgebrochen. Der Königliche Niederländische Fußballverband (KNVB) wird nun entscheiden, ob das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt wird oder ob andere Maßnahmen ergriffen werden.