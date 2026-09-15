Andijon besiegt Olimpik-MobiUz in einem dramatischen Pokalkrimi und zieht ins Viertelfinale ein

Das Achtelfinale des Usbekistan-Pokals entwickelte sich zu einem echten Fußball-Thriller und einem unglaublichen Drama, das den Zuschauern den Atem raubte. Der FC Andijon, eines der führenden Teams aus dem Fergana-Tal, empfing zu Hause die junge und ehrgeizige Mannschaft von Olimpik-MobiUz. Obwohl die „Adler“ zu Beginn mit zwei Toren in Führung gingen, glichen die Gäste gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit innerhalb von 5 Minuten aus und erzwangen die Verlängerung. Nach 120 Minuten nervenaufreibendem Kampf wurde der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt.

In diesem entscheidenden Duell, das oft einer Lotterie gleicht, bewiesen die Spieler aus Andijon Nervenstärke, sicherten sich den Sieg und zogen ins Viertelfinale des Usbekistan-Pokals ein. Besonders der Einsatz von Stars wie Dragan Cheran, Azizbek Turg‘unboyev, Islom To‘xtaxo‘jayev und Martin Boake im Trikot von Andijon hob das Niveau der Partie. Wie konnte Olimpik-MobiUz einen 0:2-Rückstand aufholen, was rettete Andijon im Elfmeterschießen und können die „Adler“ dieses Jahr den Pokal in die Höhe stemmen?

„Von 2:0 auf 2:2“: Ein dramatisches Drama innerhalb von 14 Minuten

Die heißesten Momente des Spiels in der Bobur Arena in Andijon:

43. Minute — Der erste Treffer durch Ashortia: Nach einem aktiven Angriff in den letzten Minuten der ersten Halbzeit eröffnete Imeda Ashortia den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung (1:0);

47. Minute — Schnelles Tor durch Turdimurodov: Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit überwand Rustam Turdimurodov erneut den gegnerischen Torhüter und baute die Führung für Andijon aus (2:0);

52. und 57. Minute — Blitzartiges Comeback von Olimpik-MobiUz: Die jungen Spieler ließen sich trotz des Zwei-Tore-Rückstands nicht unterkriegen – zunächst traf Ravshanbek Abdumannonov in der 52. Minute, und nur 5 Minuten später erzielte der eingewechselte Daler Tuxsanov den Ausgleich zum 2:2;

Taktische Schachzüge und Extra-Time: Nachdem die reguläre Spielzeit mit einem Unentschieden endete, standen beide Mannschaften auch in der Verlängerung defensiv kompakt.

Das Duell der Stars: Die Unterstützung von Cheran und Turg‘unboyev

Der Super-Kader der „Adler“ und die Rotation des Trainers:

Dragan Cheran auf dem Platz: Der erfahrene Torjäger Dragan Cheran, der in der zweiten Halbzeit für Martin Boake eingewechselt wurde, verlieh dem Angriffsspiel der Mannschaft mehr Substanz und Druck;

Die Aktivität von Azizbek Turg‘unboyev: Azizbek Turg‘unboyev und Po‘latxo‘ja Xoldorxonov, die in der 59. Minute eingewechselt wurden, beschäftigten die gegnerische Abwehr ununterbrochen und sorgten für gefährliche Situationen;

Die Kapitäns-Erfahrung von Islom To‘xtaxo‘jayev: Das Innenverteidiger-Duo To‘xtaxo‘jayev und Odilbek Abdumajidov spielte eine Schlüsselrolle bei der Abwehr der schnellen Konter des Gegners in der Verlängerung;

Die List der Torhüter: Das Trainerteam von Olimpik-MobiUz wechselte in der 119. Minute speziell für das Elfmeterschießen Shahboz Ismatullayev ein, doch diese Entscheidung konnte die Gäste nicht retten.

Nerven-Lotterie: Das Viertelfinal-Ticket geht an Andijon!

Elfmeterschießen und der weitere Verlauf des Wettbewerbs:

Cooler Abschluss: Im Elfmeterschießen zahlten sich das hohe Können und die Erfahrung der Spieler von Andijon aus – die „Adler“ verwandelten den entscheidenden Elfer und buchten das Ticket für die nächste Runde;

Das Teilnehmerfeld für das Viertelfinale wächst: Mit diesem dramatischen Erfolg folgt der FC Andijon dem Lokomotiv Taschkent ins Viertelfinale des nationalen Pokals;

Freude der Fans: Der Sieg nach einem 120-minütigen harten Kampf vor eigenem Publikum bescherte den Fußballfans aus dem Tal ein wahres Fest.

Dieser schwierige, aber willensstarke Sieg von Andijon beweist einmal mehr, dass das Team ein ernsthafter Anwärter auf den Hauptpreis – den Meistertitel – im diesjährigen Usbekistan-Pokal ist.

Was war Ihrer Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass Andijon die 2:0-Führung aus der Hand gab und es bis ins Elfmeterschießen kommen ließ – war es Selbstzufriedenheit oder der unerwartete Kampfgeist der Jugend von Olimpik-MobiUz? Können die „Adler“ mit Führungsspielern wie Dragan Cheran, Azizbek Turg‘unboyev und Islom To‘xtaxo‘jayev in diesem Jahr den Usbekistan-Pokal gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des intensiven Pokalkampfes im usbekischen Fußball mit allen Fußballfans und Freunden!