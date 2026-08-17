Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik

·10·Welt
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik

Ein Video über einen jungen Arzt in Indien, der am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik kündigte, hat in den sozialen Medien eine breite Debatte ausgelöst. In einer Videobotschaft behauptete der Arzt, es habe Druck gegeben, Patienten auch ohne medizinische Notwendigkeit stationär aufzunehmen und einige von ihnen länger als erforderlich auf der Intensivstation zu behalten.

Nach seinen Angaben verlangte die Klinikleitung, nahezu jeden Patienten stationär aufzunehmen und ihn in manchen Fällen länger auf der Reanimations- und Intensivstation zu behalten. Der Arzt erklärte, diese Praxis könne für die Patienten medizinisch nicht notwendig sein; das Hauptziel könnte vielmehr darin bestehen, die Einnahmen des Krankenhauses zu steigern.

Der junge Facharzt sagte außerdem, dass sich die Leitung in wichtige medizinische Entscheidungen eingemischt habe, darunter die Aufnahme von Patienten und die Dauer ihres Aufenthalts auf der Intensivstation. Er hielt es für unvereinbar mit seinen beruflichen Grundsätzen, unter solchen Bedingungen zu arbeiten, und beschloss, noch am ersten Arbeitstag zu kündigen.

Der Arzt begründete seine Entscheidung damit, dass Patientensicherheit und medizinische Ethik Vorrang vor jedem Arbeitsplatz und jedem Gehalt haben müssten. In seiner Erklärung betonte er, dass er seinen Namen nicht mit Praktiken verbinden wolle, die er für falsch halte.

Das Video verbreitete sich schnell im Internet und rückte die Frage nach dem Gleichgewicht zwischen Patienteninteressen und finanziellen Interessen in der privaten Medizin in den Mittelpunkt. Viele Nutzer unterstützten die Haltung des Arztes, während andere eine unabhängige Untersuchung und eine strengere Kontrolle medizinischer Einrichtungen forderten.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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