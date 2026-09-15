Ungewöhnliches Spektakel in Tschechien: 300 Liter Wein fließen eine Treppe hinunter

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Ungewöhnliches Spektakel in Tschechien: 300 Liter Wein fließen eine Treppe hinunter

Auf dem traditionellen Weinfest im tschechischen Dorf Kuks wurden die Gäste Zeugen eines ungewöhnlichen Spektakels: 300 Liter Wein flossen eine Kaskadentreppe hinunter. Das Beste daran ist, dass es sich nicht nur um eine reine Vorführung handelte – die Festivalbesucher hatten auch die Möglichkeit, den Wein zu probieren.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war der Moment, als der Wein über eine spezielle Kaskadentreppe floss.

Acht Minuten lang floss der Wein die Treppe hinunter.

Dieses außergewöhnliche Spektakel gilt als eines der wichtigsten und markantesten visuellen Symbole des Festivals.

Das Weinfest in Kuks zieht nicht nur wegen der Getränke, sondern auch wegen seiner einzigartigen Darbietungen Aufmerksamkeit auf sich. Der die Treppe hinabfließende Wein ist einer der unvergesslichsten Anblicke der Veranstaltung.

KuksTschechienWeinfestKaskadentreppeWein
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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