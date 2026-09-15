Angesichts des seit Jahren andauernden blutigen Konflikts in Osteuropa äußern die erfahrensten Diplomaten der Welt düstere Prognosen. Der türkische Außenminister Hakan Fidan, der sich zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan aufhält, gab eine unerwartete und drastische Einschätzung zur aktuellen Lage der militärischen Aktionen in der Ukraine ab. Der türkische Chefdiplomat betonte, dass die Situation an der Front kein bloßer «Abnutzungskrieg» (voyna na istosheniye) mehr sei, der darauf abziele, die Ressourcen der Parteien zu erschöpfen, sondern sich in einen Krieg der totalen Vernichtung und Auslöschung (voyna na unichtojeniye) verwandelt habe. Fidan, der vor einer täglich wachsenden Eskalation warnte, rief zu einem sofortigen Waffenstillstand auf, um globale Katastrophen und ein Übergreifen des Krieges auf andere Regionen zu verhindern.

Gleichzeitig erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha, dass die ukrainische Seite bereit sei, auf türkischem Boden ein direktes Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin zu ermöglichen, und dass solche Verhandlungen dazu beitragen könnten, den Krieg zu beenden. Warum schlägt der türkische Chefdiplomat Alarm wegen einer neuen, katastrophalen Phase des Krieges? Kann die Türkei erneut zum Zentrum für Friedensverhandlungen werden, und wann könnte das historische Treffen zwischen Putin und Selenskyj stattfinden?

«Ein Krieg der Vernichtung»: Hakan Fidans düstere Einschätzung

Die dringende Warnung des türkischen Außenministers aus Baku:

Die Phase der «Abnutzung» ist vorbei: «Der Abnutzungskrieg in der Ukraine hat sich nun in einen Krieg der totalen Vernichtung und Auslöschung verwandelt», betonte Hakan Fidan.

Kein sicheres Gebiet mehr: Der Minister stellte fest, dass es heute kein sicheres Gebiet mehr gibt, das nicht Ziel militärischer Angriffe geworden ist, und dass die Zahl der zivilen Opfer stetig steigt.

Gefahr einer globalen Katastrophe: Fidan ist der Ansicht, dass das Ausmaß des Konflikts bei einer Fortsetzung der Kampfhandlungen mit der Zeit in geometrischer Progression wachsen und auf andere Nachbarländer und Regionen übergreifen könnte.

Die Türkei als Plattform und Ankaras Vermittlungsmission

Die Friedensformel und die internationalen Initiativen des Teams um Erdoğan:

Aufruf zum sofortigen Waffenstillstand: Um neue Katastrophen zu verhindern, drängt die Türkei alle Parteien dazu, die Waffen sofort niederzulegen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Gleichberechtigter Dialog mit beiden Seiten: Als einziges NATO-Land, das sowohl mit Moskau als auch mit Kiew direkten Kontakt hält, setzt Ankara sein Vermittlungspotenzial aktiv ein.

Sicherheit im Schwarzen Meer: Die Türkei signalisiert ihre Bereitschaft, eine führende Rolle bei der Wahrung der regionalen Sicherheit und der Wiederherstellung humanitärer Korridore zu übernehmen.

Treffen zwischen Selenskyj und Putin: Ukraine hat zugestimmt

Kiews Position und mögliche Verhandlungsbedingungen:

Dialog von Angesicht zu Angesicht in der Türkei: Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erklärte nach seinen Gesprächen mit Hakan Fidan im Juli, dass Kiew voll und ganz bereit sei für ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin in der Türkei.

Das erwartete Hauptergebnis: Der Chef der ukrainischen Diplomatie betonte, dass nach einem persönlichen Treffen der beiden Staatschefs eine offizielle Vereinbarung über einen Waffenstillstand erzielt werden könnte.

Das diplomatische Eis schmilzt: Sollte es der Türkei gelingen, die Parteien an einen Tisch zu bringen, wäre dies der größte Erfolg bei der diplomatischen Beendigung des Krieges seit den Istanbuler Verhandlungen von 2022.

Diese entschlossene und schwere Erklärung von Hakan Fidan aus Baku war ein ernstes Signal an die Weltgemeinschaft, das daran erinnert, dass dieser Krieg nicht nur zwei Länder, sondern den gesamten Kontinent in die Katastrophe führt.

Wie genau spiegeln Hakan Fidans Worte, dass der Krieg in eine «Phase der Vernichtung» übergegangen ist, Ihrer Meinung nach die tatsächliche Lage an der Front wider? Könnte ein direktes Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin unter türkischer Vermittlung bald stattfinden und zu einem Ende des Krieges führen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige diplomatische Analyse zur globalen Sicherheit mit all Ihren Freunden und Bekannten!