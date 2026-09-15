iQOO 16 Smartphone mit 165 Hz Display und 8400 mAh Akku vorgestellt

In einem sich schnell entwickelnden Smartphone-Markt beeindrucken Hersteller weiterhin mit ihren neuesten Flaggschiff-Geräten. Laut ixbt.com hat die Marke iQOO das offizielle Datum für die Vorstellung ihres nächsten fortschrittlichen Flaggschiffs, des iQOO 16, bekannt gegeben. Obwohl es als Standardmodell positioniert ist, kann es technisch mit den teuersten Pro Max-Geräten konkurrieren. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Die Präsentation des neuen Smartphones ist für den 29. September in China geplant, wobei der Verkaufsstart direkt am Tag der Vorstellung erwartet wird. Das Design des Geräts orientiert sich am "Tomorrow’s Porthole"-Stil. Die dekorative Konstruktion der drei Kameramodule erinnert an ein Raumschifffenster und verleiht dem Design einen futuristischen Look.

Fortschrittliches Display in Zusammenarbeit mit Samsung

Eines der herausragenden Merkmale des Smartphones ist das 6,85-Zoll-Display von Samsung Display. Das iQOO 16 ist das erste Smartphone der Welt, das mit einer 2K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 165 Hz ausgestattet ist. Diese Spezifikationen sind ein wichtiger Schritt für Gaming-Enthusiasten und Nutzer, die Wert auf hochwertige Bildqualität legen.

Das Panel basiert auf M16-Materialien und der LEAD 2.0-Technologie, die ohne herkömmlichen Polarisator auskommt. Der Hersteller gibt an, dass diese Lösung den Stromverbrauch um etwa 30 Prozent senkt. Zudem bietet der Bildschirm eine Helligkeit von bis zu 2800 Nits auf der gesamten Fläche und lokal bis zu 10.000 Nits. Zum Schutz der Augen sind DC Dimming und 3300 Hz PWM-Technologien integriert.

Hohe Leistung und beeindruckende Autonomie

Die Hardware umfasst die neuesten Errungenschaften, angetrieben von der neuen Flaggschiff- Snapdragon -Plattform und einem speziellen iQOO Q4 Gaming-Chip. Das Gerät verfügt über verbesserte Vibrationsmotoren und hochwertige Lautsprecher. Beim Speicher stehen den Nutzern bis zu 16 GB RAM und bis zu 1 TB interner Speicher zur Verfügung.

Für eine lange Laufzeit sorgt ein riesiger 8400 mAh Akku. Der Akku kann mit 100 W kabelgebunden und 50 W kabellos schnell geladen werden. Als Software kommt das auf Android 17 basierende OriginOS 7 zum Einsatz.

Kamerafunktionen und Schutzklasse

Auch die Fotografie-Funktionen wurden besonders berücksichtigt: Das Smartphone enthält drei 50-Megapixel-Module. Dazu gehören eine Hauptkamera mit einem vergrößerten 1/1,3-Zoll-Sensor, ein Ultraweitwinkelobjektiv sowie ein periskopisches Teleobjektiv.

Auch die Langlebigkeit wurde ernst genommen, da das Smartphone die Schutzstandards IP68 und IP69 gegen Staub und Wasser erfüllt. Dies macht es nicht nur zu einem leistungsstarken Werkzeug, sondern auch zu einem zuverlässigen Begleiter unter schwierigen Bedingungen.