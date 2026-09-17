Sekunden vor dem Einsturz einer Werbetafel auf einen schlafenden Mann

·14·Welt
Sekunden vor dem Einsturz einer Werbetafel auf einen schlafenden Mann

In der chinesischen Stadt Guangzhou geriet ein Mann, der auf einer Bank am Straßenrand schlief, durch einen unerwarteten Vorfall in ernste Gefahr.

Es wurde berichtet, dass ein Lastwagen eine Werbetafel am Straßenrand gestreift hat. Daraufhin stürzte die schwere Konstruktion direkt neben den schlafenden Mann.

Das Video des Vorfalls zeigt, dass die Werbetafel sehr nah bei dem Mann einschlug, ihn jedoch nicht traf. Auf diese Weise blieb der Mann unverletzt und überlebte den Vorfall.

Wäre die schwere Konstruktion direkt auf ihn gestürzt, hätte dies zu schweren Verletzungen führen können. Das Video des Vorfalls verbreitete sich am 11. September in den sozialen Medien.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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