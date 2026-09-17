Delfin frisst Fischkotze und versetzt Wissenschaftler in Erstaunen

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Delfin frisst Fischkotze und versetzt Wissenschaftler in Erstaunen

Im Gebiet des Great Barrier Reef vor Australien beobachteten Wissenschaftler ein ungewöhnliches Verhalten eines Delfins. Ein Großer Tümmler namens Bubbles fraß das Erbrochene eines Fisches, nachdem er diesen zuvor gejagt hatte.

Den Beobachtungen der Forscher zufolge jagte der Delfin den Fisch und versetzte ihn in einen Stresszustand. Infolgedessen erbrach sich der Fisch, woraufhin Bubbles das Erbrochene verzehrte.

Für die Wissenschaftler war dieser Vorfall besonders interessant, da bereits zuvor ungewöhnliche Fressgewohnheiten bei Delfinen beobachtet wurden. Fälle, in denen sie Fischkotze fressen, sind jedoch wissenschaftlich selten dokumentiert.

Experten können derzeit nicht genau sagen, warum der Delfin dieses Verhalten zeigte. Es könnte sich um ein Interesse an den Nährstoffen oder um ein zufälliges Verhalten handeln.

Solche für den Menschen seltsam erscheinenden Verhaltensweisen in der Natur ermöglichen es Wissenschaftlern, das Verhalten und die Ernährungsstrategien der Tiere tiefergehend zu erforschen.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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