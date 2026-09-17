Video zeigt, wie eine ältere Frau in der Ukraine eine russische Drohne mit bloßen Händen neutralisiert

In den sozialen Medien verbreitete sich ein Video, das eine ältere ukrainische Frau zeigt, wie sie das Glasfaserkabel einer am Boden liegenden Drohne mit der Hand entfernt. Dies berichtete The New Voice of Ukraine.

Die Aufnahmen wurden am 15. September auch von Serhiy „Flash“ Beskrestnov, einem ukrainischen Berater für Militärtechnologie, veröffentlicht. Im Video ist zu sehen, wie die Frau zu der am Straßenrand liegenden Drohne geht und deren Kabeltrommel abwickelt. Danach bleibt das Gerät bewegungsunfähig.

Berichten zufolge handelt es sich bei der Drohne um ein russisches FPV-Gerät mit Glasfaserverbindung, das sich im „Standby“-Modus befand. Solche Drohnen nutzen ein Glasfaserkabel für die Kommunikation mit dem Operator.

Beskrestnov schreibt, dass die Frau möglicherweise in einem der „Victory Drones“-Kurse gelernt haben könnte, wie man sich in einer solchen Situation verhält. Diese Information wurde jedoch nicht unabhängig bestätigt.