Inter Miami-Mitbesitzer David Beckham hat angedeutet, dass die legendäre argentinische Stürmerlegende Lionel Messi nach seinen Meilensteintoren für den MLS-Klub einen weiteren Ballon d'Or erhalten sollte. Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft glaubt, dass die Fähigkeit des Spielers, auch mit 39 Jahren ein so hohes Niveau zu halten, ihn zu einem Hauptkandidaten für die prestigeträchtige Trophäe macht. Dies berichtet Goal.com berichtet. Laut Informationen von ixbt.com und Sportpublikationen erzielte Lionel Messi sein 100. Tor für Inter Miami im Rahmen des Campeones Cup-Spiels gegen das mexikanische Team Cruz Azul. Die Begegnung endete mit einem 2:0-Sieg für die Gastgeber und sicherte dem Klub aus Florida den ersten Campeones Cup-Titel seiner Geschichte.

Historische Tore und das Champions-Spiel

In der 24. Minute der Partie eröffnete Lionel Messi den Torreigen, indem er eine präzise Flanke von Luis Suárez per Kopf verwertete. Kurz vor Spielende, genau in der 81. Minute, schlug der argentinische Star einen Eckball, der Casemiro ermöglichte, das Tor zum Endstand zu erzielen.

Diese glänzende Leistung folgt auf den sommerlichen Erfolg des Spielers mit der Nationalmannschaft. Zur Erinnerung: Lionel Messi führte die argentinische Nationalmannschaft ins Finale der Weltmeisterschaft 2026 und erzielte während des Turniers 8 Tore und 4 Vorlagen.

Anerkennung durch Beckham und Teamkollegen

In einem Interview nach dem Spiel lobte David Beckham seinen Starspieler und betonte, dass seine Leistung trotz seines Alters erstaunlich sei. „Wenn man sieht, was er leistet, und sich an die Weltmeisterschaft erinnert, die er gespielt hat, dann gibt es niemanden sonst, der mit 39 Jahren auf diesem Niveau spielt“, sagte Beckham.

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Real Madrid und Manchester United, Casemiro, unterstützte die Meinung des Kapitäns und forderte die Fans auf, die letzten Jahre dieses einzigartigen Talents zu genießen. Seiner Meinung nach ist alles, was Lionel Messi für den Fußball getan hat und weiterhin tut, von unglaublicher Bedeutung.

Sobiq Real Madrid va Manchester Yunayted yarim himoyachisi Kasemiro ham jamoa sardorining fikrlarini qoʻllab-quvvatlab, muxlislarni bu noyob isteʼdodning soʻnggi yillaridan zavqlanishga chaqirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi futbol uchun nima qilgan va qilayotgan boʻlsa, hammasi aql bovar qilmaydigan darajada ulkan ahamiyatga ega.