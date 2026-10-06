Hunderte Pikachus tauchen auf den Straßen von Seoul auf und versetzen alle in Staunen

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Hunderte Pikachus tauchen auf den Straßen von Seoul auf und versetzen alle in Staunen

Südkorea Im Zentrum der südkoreanischen Hauptstadt Seoul fand eine ungewöhnliche öffentliche Show mit Hunderten von Teilnehmern in Pikachu-Kostümen statt. Videos der Veranstaltung verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken und erregten die Aufmerksamkeit der Nutzer.

Es wurde berichtet, dass diese Veranstaltung im Rahmen eines Festivals zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon-Franchise organisiert wurde. Hunderte Teilnehmer in der Rolle von Pikachu, einem der berühmtesten Charaktere der Pokémon-Welt, gingen auf die Straßen von Seoul und führten gemeinsam eine Aufführung auf.

Die farbenfrohen Kostüme und die Show mit den vielen Pikachus sorgten im Stadtzentrum für ein einzigartiges Bild. Das Festival brachte Pokémon-Fans zusammen und bot ihnen die Möglichkeit, an einer Veranstaltung rund um ihre Lieblingscharaktere teilzunehmen.

Die Aufnahmen der Veranstaltung verbreiteten sich in den sozialen Medien und weckten großes Interesse an dem ungewöhnlichen Spektakel in Seoul.

Pokémon 30-jähriges JubiläumSeoulPikachuPokémon-FestivalSüdkorea
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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