Manchester City besiegt die K-League-Stars in Seoul

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Manchester City besiegt die K-League-Stars in Seoul

Abdukodir Khusanov Manchester Citys Asien-Tour in der Saisonvorbereitung sah ihn erneut in der Startelf. Der usbekische Verteidiger spielte in Seoul gegen die K-League-Stars in der ersten Halbzeit.

Alle Tore fielen innerhalb der ersten 23 Minuten. Das Team von Enzo Maresca traf dank schneller Angriffe dreimal und gewann mit 3:1.

Vier Tore in 14 Minuten

Manchester Cityging in der neunten Minute in Führung. Rayan Aït-Nouri schloss den Angriff mit einem präzisen Schuss ab und brachte den englischen Klub nach vorn.

Drei Minuten später stellte Kim Dae-won den Ausgleich her. Die Freude der koreanischen Spieler währte jedoch nicht lange.

In der 20. Minute brachte Tijjani Reijnders City erneut in Führung. In der 23. Minute erzielte Divin Mubama das dritte Tor und stellte noch vor der Halbzeit den Endstand her.

Nach der Pause nahmen beide Mannschaften zahlreiche Wechsel vor. In der zweiten Halbzeit fiel kein Tor, und Manchester City verteidigte den Vorsprung souverän.

Khusanov stand von Beginn an auf dem Platz

Abdukodir Khusanov begann die Partie gemeinsam mit Rúben Dias und Joško Gvardiol in der Startelf. Der usbekische Fußballer spielte die komplette erste Halbzeit, ehe ihn nach der Pause der Brasilianer Vitor Reis ersetzte.

In Vorbereitungsspielen ist es üblich, den Spielern jeweils eine Halbzeit zu geben. So kann der Trainerstab die Fitness von mehr Spielern beurteilen und die Belastung gleichmäßig verteilen.

Khusanovs erneuter Einsatz in der Startelf zeigt, dass er vor der neuen Saison weiterhin zu den aussichtsreichsten Kandidaten für die Innenverteidigung gehört.

Maresca testete verschiedene Optionen

Das Tor von City hütete zunächst Gianluigi Donnarumma. Neben Khusanov bildeten Aït-Nouri, Gvardiol und Dias die Abwehr, während Mateo Kovačić, Rico Lewis und Reijnders im Mittelfeld agierten.

Im Angriff erhielten Phil Foden, Antoine Semenyo und Divin Mubama eine Chance. In der zweiten Halbzeit kamen unter anderem Marcus Bettinelli, Vitor Reis, Max Alleyne, Nico González, Savinho, Claudio Echeverri und Omar Marmoush zum Einsatz.

Für den Trainerstab waren die körperliche Verfassung der Spieler, die Umsetzung neuer taktischer Aufgaben und ihr Zusammenspiel wichtiger als das Ergebnis. Dennoch zeigten die drei Tore in den ersten 23 Minuten, dass Citys Offensive vor der neuen Saison bereits einen guten Rhythmus entwickelt.

Eine schwierigere Prüfung steht bevor

Das Duell mit den K-League-Stars war Manchester Citys zweites Spiel auf der Asien-Tour 2026. Die Mannschaft aus Manchester hatte zuvor in Hongkong gegen Inter gespielt und tritt am 9. August in Seoul gegen Atlético Madrid an.

Das Spiel gegen Atlético dürfte eine deutlich ernstere Prüfung der Saisonvorbereitung werden. Wie viel Spielzeit Khusanov erhält und mit welchen Verteidigern Maresca ihn zusammenspielen lässt, bleibt für die usbekischen Fans besonders interessant.

Freundschaftsspiel

5. August. Seoul, Südkorea

K-League-Stars — Manchester City — 1:3

Tore: Kim Dae-won, 12. — Aït-Nouri, 9.; Reijnders, 20.; Mubama, 23.

Manchester City — Donnarumma (Bettinelli 46), Aït-Nouri (Monga 62), Gvardiol (Mfuni 46), Dias (Alleyne 46), Khusanov (Reis 46), Kovačić (González 46), Lewis (Nunes 61), Foden (Echeverri 62), Reijnders (Heskey 62), Semenyo (Savinho 46), Mubama (Marmoush 62).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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