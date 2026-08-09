In einem spannenden und intensiven Freundschaftsspiel in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, besiegte der englische Klub „Manchester City“ Atlético Madrid im Rahmen der Saisonvorbereitung mit 3:1.

Die Partie vor Millionen asiatischer Fans war reich an unerwarteten Wendungen und Toren.

Marmoushs Comeback und Aït-Nouris Schlusspunkt

Die erste Halbzeit endete mit einer Überlegenheit der Madrilenen. In der 43. Minute brachte Domínguez Oblaks Team mit 1:0 in Führung.

In der zweiten Halbzeit übernahmen die „Citizens“ jedoch die Kontrolle über das Spiel:

57. und 59. Minute: Omar Marmoush erzielte innerhalb von nur zwei Minuten einen Doppelpack und brachte Manchester City in Führung.

90. Minute: Kurz vor dem Abpfiff traf Aït-Nouri und setzte damit den Schlusspunkt der Partie.

Abdukodir Khusanov warum kam er nicht zum Einsatz?

Der bei den usbekischen Fans besonders beachtete Verteidiger Abdukodir Khusanov verpasste dieses wichtige Freundschaftsspiel. Berichten zufolge wurde der Innenverteidiger aus familiären Gründen nicht in den Kader für Seoul berufen und soll später zum Team stoßen.

Spielbericht

Freundschaftsspiel

9. August | Seoul, Südkorea

Manchester City — Atlético 3:1

Tore: Marmoush 57., 59., Aït-Nouri 90. — Domínguez 43.

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Reis, Dias, Gvardiol, Reijnders, Kovačić, Savinho, Foden, Semenyo, Marmoush.

Atlético: Oblak, Domínguez, Le Normand, Hancko, Martínez, Yulmann, Vargas, Koke, Mendoza, Domínguez, Lookman.

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