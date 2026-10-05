Wird die 32-jährige Negativserie beendet? Usbekistan spielt morgen gegen Südkorea

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Wird die 32-jährige Negativserie beendet? Usbekistan spielt morgen gegen Südkorea

Morgen, am 6. Oktober, bestreitet die usbekische Nationalmannschaft im Rahmen der aktuellen FIFA-Länderspielperiode ein wichtiges und abschließendes Freundschaftsspiel. Unsere Auswahl trifft auf einen der größten Giganten des Kontinents — Südkorea als Gegner.

Dieses Duell ist nicht nur ein Test für die aktuelle Form der Mannschaften, sondern hat auch eine enorme Bedeutung, um eine der am längsten andauernden Negativserien in der Geschichte des usbekischen Fußballs zu brechen. Die A-Nationalmannschaften beider Länder stehen sich nach einer langen Pause von 8 Jahren wieder auf dem grünen Rasen gegenüber.

16 Spiele Historie: Zahlen und der einzige historische Sieg

Usbekistan und Südkorea trafen bisher auf internationaler Ebene insgesamt 16 Mal aufeinander. Die Statistik der direkten Duelle sieht wie folgt aus:

  • Südkorea Siege: 11 Spiele;

  • Unentschieden: 4 Spiele;

  • Usbekistan Siege: 1 Spiel;

  • Torverhältnis: 14:34 (zugunsten des Gegners).

Der einzige Sieg unserer Nationalmannschaft gegen die „Asiatischen Tiger“ geht auf die historischen Asienspiele 1994 zurück. Damals gewannen unsere Vertreter beim Turnier in Hiroshima mit 1:0 und holten sich später die Goldmedaille. Seitdem, also seit nunmehr 32 Jahren konnte die usbekische Nationalmannschaft die Koreaner nicht mehr besiegen.

Das letzte Duell und Revanchegedanken

Das letzte Aufeinandertreffen der Teams fand im November 2018 in einem Freundschaftsspiel in Australien statt. In dieser Partie erzielten die Vertreter Südkoreas 4 unbeantwortete Tore gegen unser Team und gewannen mit 4:0.

Acht Jahre später ist dieses Spiel für unsere Nationalmannschaft, die mit einer erneuerten, verjüngten und international erfahrenen Generation antritt, die beste Gelegenheit für eine Revanche und um die 32-jährige Sehnsucht der Fans zu stillen.

Wann und um wie viel Uhr beginnt das Spiel?

Dieses kompromisslose Freundschaftsspiel im Rahmen der FIFA-Tage am 6. Oktober beginnt nach Taschkenter Zeit um 16:00 Uhr. Das Spiel dient dem Trainerstab unserer Nationalmannschaft als wichtiger Test, um die Kräfte vor den Kontinentalmeisterschaften und den Qualifikationsspielen zur Weltmeisterschaft erneut zu überprüfen.

Usbekische NationalmannschaftSüdkoreanische NationalmannschaftFIFA-Länderspielperiode6. OktoberFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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