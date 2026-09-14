Die strategischen Beziehungen zwischen Zentralasien und Südkorea erreichen ihren höchsten politischen Gipfel. Auf offizielle Einladung des Präsidenten der Republik Korea, Lee Jae-myung, ist der Präsident der Republik Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, zu einem Staatsbesuch in Seoul eingetroffen. Wie der Pressedienst des kasachischen Staatschefs mitteilte, flog Tokajew direkt nach dem erfolgreichen Abschluss des bedeutenden BRICS-Gipfels im indischen Neu-Delhi in die südkoreanische Hauptstadt. Am internationalen Flughafen von Seoul wurde der hochrangige Gast vom stellvertretenden Premierminister Südkoreas und Minister für Wissenschaft und IKT, Lee Jong-ho, feierlich empfangen.

Dieser Staatsbesuch findet im Vorfeld des ersten Gipfeltreffens „Zentralasien – Republik Korea“ statt, das für die gesamte Region von historischer Bedeutung ist und die erweiterte strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern auf eine neue Ebene heben soll. Welche globalen Projekte werden bei den hochrangigen Verhandlungen in Seoul am 15. September unterzeichnet, wie werden die großen Technologieriesen Südkoreas in die kasachische Wirtschaft investieren und welche geopolitischen Türen öffnet der regionale Gipfel am 16. September für die zentralasiatischen Staaten?

Von Neu-Delhi nach Seoul: Tokajews intensive diplomatische Woche

Die Geografie des Besuchs des kasachischen Staatschefs und Details zum hochrangigen Empfang:

Direktflug nach dem BRICS-Gipfel: Kassym-Schomart Tokajew nahm erfolgreich am globalen BRICS-Gipfel in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi teil und reiste unmittelbar danach weiter nach Seoul;

Hohes Protokoll und technologischer Respekt: Dass der Gast am Flughafen Seoul ausgerechnet vom Minister für Wissenschaft und IKT empfangen wurde, unterstreicht, dass der Fokus des Besuchs auf digitalen Technologien, Innovationen und der Wissenschaft der Zukunft liegt;

Status des Staatsbesuchs: Dieser Besuch auf Einladung von Präsident Lee Jae-myung genießt den höchsten Status in der internationalen Diplomatie.

15. September: Hochrangige Verhandlungen und Treffen mit der Wirtschaftselite

Die Agenda in Seoul verspricht äußerst dicht und ergebnisorientiert zu sein:

Erweiterte strategische Partnerschaft: Bei den zwischenstaatlichen Verhandlungen am 15. September werden neue Phasen der Stärkung der bilateralen Handels-, Wirtschafts-, Investitions- und Technologiebeziehungen erörtert;

Direkter Dialog mit südkoreanischen Giganten: Im Rahmen des Besuchs plant das kasachische Staatsoberhaupt persönliche Treffen mit den Leitern der führenden südkoreanischen Konzerne, um die industrielle Kooperation und die Umsetzung großer Gemeinschaftsprojekte zu besprechen;

Neue Investitionswelle: Es wird die Unterzeichnung eines neuen milliardenschweren Vertragspakets in den Bereichen Maschinenbau, Energie, Halbleiter und Logistik erwartet.

16. September: Erster Gipfel „Zentralasien – Republik Korea“

Der wichtigste geopolitische Höhepunkt des Besuchs umfasst die gesamte Region:

Eröffnung des historischen Gipfels: Am 16. September wird Kassym-Schomart Tokajew aktiv am ersten Gipfeltreffen „Zentralasien – Republik Korea“ teilnehmen;

Regionale Solidarität: Dieser Gipfel ist der erste programmatische Schritt zur Bündelung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Integration Südkoreas mit den zentralasiatischen Staaten auf einer einheitlichen globalen Plattform;

Gegenseitig vorteilhafter Treiber: Die Veranstaltung bietet nicht nur Kasachstan, sondern auch Usbekistan und allen Ländern der Region die Möglichkeit, gemeinsam südkoreanische Hochtechnologien, künstliche Intelligenz und Verkehrskorridore zu nutzen.

Der Staatsbesuch des kasachischen Präsidenten in Südkorea und der bevorstehende regionale Gipfel entwickeln sich zu einem bedeutenden politischen Ereignis, das die wirtschaftlichen und technologischen Verbindungen Zentralasiens zu Ostasien grundlegend verändern kann.

Was glauben Sie, welche positiven Impulse wird diese aktive und systematische Annäherung Südkoreas an die zentralasiatischen Staaten für die Wirtschaft und Technologie der Region geben? In welchen Bereichen könnten koreanische Investitionen und Innovationen am effektivsten sein? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse eines wichtigen Ereignisses der zentralasiatischen Diplomatie mit Ihren Freunden und Bekannten!