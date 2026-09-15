Am 15. September wurden die Bewohner von Seoul Zeugen eines ungewöhnlichen Anblicks am Himmel. Ein Luftschiff in den Farben der usbekischen Flagge flog über die Hauptstadt Südkoreas. Die Kombination aus Blau, Weiß und Grün bot einen einzigartigen Anblick über der Metropole.

Das Erscheinen des Luftschiffs am Himmel von Seoul fiel mit dem Staatsbesuch des usbekischen Präsidenten in Südkorea zusammen.

Mit dieser symbolischen Initiative soll den Einwohnern von Seoul und den ausländischen Besuchern der Stadt Usbekistan erneut nähergebracht sowie die nationalen Werte und Staatssymbole des Landes präsentiert werden.

Die usbekische Flagge am Himmel von Seoul wurde zum symbolischen Ausdruck der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Seoul gilt als eine der größten und technologisch fortschrittlichsten Städte der Welt. Das Erscheinen der Farben der usbekischen Flagge am Himmel einer solchen modernen Metropole war ein bemerkenswertes Ereignis.

Diese Initiative wird als symbolischer Schritt gewertet, der zeigt, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Staaten auf einer neuen und vielversprechenden Ebene befinden.