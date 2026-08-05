Maresca enthüllt nach dem ersten Sieg seinen Plan für Manchester City

Manchester CityDer neue Cheftrainer von Manchester City, Enzo Maresca, erklärte nach seinem ersten Sieg als Trainer, dass die auf dem Platz sichtbaren Veränderungen wichtiger seien als das Ergebnis. City besiegte die K-League-Stars in Seoul mit 3:1.

Der italienische Coach freute sich darüber, dass die seit dem ersten Tag im Training vermittelten Spielprinzipien allmählich in den Bewegungen der Spieler sichtbar werden. Besonderes Augenmerk liegt darauf, über die Flügel Chancen zu kreieren und Angriffe mit mehreren Spielern fortzusetzen.

Für Maresca war etwas wichtiger als das Ergebnis

"Manchester Cityerzielte alle drei Tore in den ersten 23 Minuten der ersten Halbzeit. Rayan Aït-Nouri eröffnete den Torreigen. Nachdem der Gegner ausgeglichen hatte, sorgten Tijjani Reijnders und Divin Mubama mit ihren Treffern für den Sieg. Es war Marescas erster Erfolg als Trainer von City.

Nach dem Spiel beschränkte sich der Coach jedoch nicht darauf, nur über das Ergebnis zu sprechen.

"Es ist ein schönes Gefühl. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Dinge sehen, die wir vom ersten Tag an umzusetzen versuchen. Die Spieler haben hart gearbeitet, um das zu zeigen, und das ist sehr wichtig", sagte Maresca.

Die Aussage zeigt, dass der neue Trainer die Vorbereitungsspiele nicht einfach als Siege oder Niederlagen betrachtet. Die wichtigste Aufgabe besteht nun darin festzustellen, wie schnell die Spieler seine neuen Anforderungen verinnerlichen.

Tempo über die Flügel wird zur neuen Waffe

Maresca betonte besonders die Bedeutung von Spielern, die im Angriff die Breite des Spielfelds nutzen können.

"Wir brauchen gute Spieler auf den Flügeln. Wir brauchen Spieler wie Semenyo und Savinho, die ständig versuchen, Chancen zu kreieren."

Antoine Semenyo war in Seoul einer der aktivsten Spieler von City. Er bereitete Reijnders' Tor vor. Bei dem Angriff, der zu Mubamas Treffer führte, parierte der Torwart zunächst Semenyos Schuss, bevor der junge Stürmer den Abpraller verwertete.

Die Aufgaben der Flügelspieler beschränken sich nicht auf Bewegungen entlang der Seitenlinie. Maresca verlangt von ihnen auch, Gegenspieler im Eins-gegen-eins zu überwinden, ins Zentrum zu ziehen und Lücken zwischen den Verteidigern zu schaffen.

Deshalb könnten schnelle Spieler wie Semenyo und Savinho im neuen System eine entscheidende Rolle spielen.

Mubama nutzt seine Chance

Maresca ging auch ausführlich auf die Leistung von Divin Mubama ein.

"Divin Mubama hat ein Tor erzielt. Er genießt jeden Tag."

Der junge Stürmer traf auf der Asienreise im zweiten Spiel in Folge. Zuvor hatte er in Hongkong gegen Inter getroffen, nun nutzte er seine Chance auch gegen die K-League-Stars.

Vorbereitungstrainingslager sind für junge Spieler eine entscheidende Phase im Kampf um einen Platz in der ersten Mannschaft. Gute Leistungen im Training reichen nicht aus — sie müssen auch liefern, wenn sie mit der Profimannschaft auf dem Platz stehen.

Mubama erfüllt diese Aufgabe bislang genau. Seine Treffer in zwei aufeinanderfolgenden Spielen geben Maresca eine weitere Option im Angriff.

Wie könnte Citys neuer Stil aussehen?

Für große taktische Schlussfolgerungen aus dem Spiel in Seoul ist es noch zu früh. Der Gegner war eine Auswahlmannschaft aus Spielern verschiedener Klubs, während Maresca in der zweiten Halbzeit fast die gesamte Mannschaft auswechselte.

Dennoch waren erste Anzeichen zu erkennen:

— Angriffe über die Flügel beschleunigen;

— Mittelfeldspieler einsetzen, die den Ball sicher am Fuß führen können;

— mehrere Spieler gleichzeitig in den Strafraum bringen;

— den Gegner unmittelbar nach Ballverlust unter Druck setzen.

City kreierte in der ersten Halbzeit Chancen nicht nur durch lange Kombinationen, sondern auch mit schnellen, direkten Angriffen. Laut Maresca ist dies ein erstes Ergebnis der Arbeit im Training.

Zwei schwierige Prüfungen stehen bevor

Die Asienreise von Manchester City endet am 9. August mit einem Spiel gegen Atlético Madrid. Diese Partie dürfte für Marescas Mannschaft eine deutlich größere taktische Prüfung werden als das Duell mit den K-League-Stars.

Anschließend kehrt City nach England zurück und kämpft am 16. August um den ersten offiziellen Titel der Saison. FA-Cup-Sieger Manchester City trifft im Community Shield im Principality Stadium in Cardiff auf den Premier-League-Meister Arsenal.

Für Maresca bleibt daher wenig Zeit. Die in Korea erkennbaren offensiven Ansätze müssen nun auch gegen Atléticos organisierte Defensive und Arsenals hohes Pressing funktionieren.

Der 3:1-Sieg in Seoul war das erste positive Ergebnis einer neuen Ära. Doch wie Maresca sagte, geht es nicht in erster Linie um den Spielstand — kann die Mannschaft den seit dem ersten Tag entwickelten Fußball auch in großen Spielen zeigen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!