Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und The Pokemon Company International haben ein beispielloses gemeinsames Programm zur Popularisierung der Raumfahrt angekündigt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist die weltberühmte Figur Pikachu nicht nur auf der Erde, sondern auch auf der Internationalen Raumstation präsent. Diese Initiative soll ein wichtiger Schritt sein, um das Interesse der jungen Generation an Wissenschaft und Technologie zu steigern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet. Laut ixbt.com

widmet sich dieses Projekt der Weltraumwoche, die vom 4. bis 10. Oktober gefeiert wird. Als Herzstück werden groß angelegte Familienausstellungen organisiert, die über europäische Weltraumprogramme, die Erforschung des Sonnensystems und den Alltag der Astronauten auf der Orbitalstation informieren.

Das Image von Pikachu wird aktiv genutzt, um Weltraumforschung populär zu machen. Insbesondere reiste eine Plüschtier-Version der Figur zusammen mit der ESA-Astronautin Sophie Adenot zur Internationalen Raumstation und absolvierte einen einzigartigen und erfolgreichen Flug im All.

67 Tage im Weltraum

Der Quelle zufolge verbrachte der kleine Pikachu den Zeitraum vom 11. April bis zum 17. Juni im Orbit. Insgesamt war er 67 Tage im Weltraum und umkreiste die Erde etwa 1.040 Mal vollständig. Dieses einzigartige Experiment wird als interessanter Schritt zur Verbindung von Weltraumforschung und Populärkultur anerkannt.

Im Rahmen dieser Initiative werden nicht nur wissenschaftlich-pädagogische Ausstellungen geboten, sondern auch spezielle Produkte für die breite Öffentlichkeit präsentiert. Insbesondere planen ESA und Pokemon die Veröffentlichung exklusiver Kleidung, verschiedener Accessoires und Sammlerstücke.

Integration in die digitale Welt

Der digitale Teil des Programms umfasst auch das beliebte Spiel Pokemon GO. Spieler, die Museen und Ausstellungen in Europa besuchen, erhalten Zugang zu speziellen digitalen Inhalten. Nutzer können dort dem eigens hinzugefügten „Astronauten-Pikachu“ begegnen, an spannenden Raids teilnehmen und zeitlich begrenzte Forschungsaufgaben lösen.

Es wird erwartet, dass dieses gemeinsame Programm durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Unterhaltungsindustrie ein wirksames Instrument ist, um Europas Erfolge in der Weltraumforschung der breiten Öffentlichkeit, insbesondere jungen Menschen, näherzubringen. Die Synthese aus Weltraum und populären Charakteren schafft eine Grundlage für die Fortsetzung solcher populärwissenschaftlichen Projekte in der Zukunft.