Wie umgeht die neue Hyperschallrakete der USA Luftverteidigungssysteme?

·2·Welt
Wie umgeht die neue Hyperschallrakete der USA Luftverteidigungssysteme?

Die US Air Force hat in Zusammenarbeit mit der Royal Australian Air Force den ersten erfolgreichen Flugtest der Hyperschall-Marschflugkörper-Generation HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) durchgeführt. Dies berichtete die renommierte Militärpublikation The War Zone unter Berufung auf US-Militärvertreter.

Ein offizieller Sprecher der US Air Force betonte, dass dieser Test Teil eines Programms zur Verbesserung der Fähigkeiten für präzise Schläge gegen weit entfernte Ziele mit unabwehrbarer Geschwindigkeit sei.

Geheimer Start auf dem Woomera-Testgelände

Obwohl in offiziellen militärischen Informationen weder das Modell des Flugzeugs, das die Rakete abwarf, noch der Name des Testgeländes genannt wurden, fand der historische Test laut The War Zone auf dem bekannten australischen Woomera Test Range statt:

  • Start aus der Luft: Ein Flugzeug der australischen Luftwaffe setzte ein Testexemplar der HACM in einer speziell ausgewiesenen Flugzone in der vorgesehenen Höhe aus;

  • Datenerfassung: Während des Fluges wurden die wichtigsten telemetrischen Daten zur Aerodynamik der Rakete, zum Eintritt in die Hyperschallumgebung und zur stabilen Funktion der Aggregate erfolgreich aufgezeichnet.

7-fache Schallgeschwindigkeit und Kompaktheit: Technische Fähigkeiten der HACM

Die genauen technischen Spezifikationen der HACM sind streng geheim. Dennoch enthüllen Informationen aus offenen militärischen Quellen ihre hochgefährlichen Eigenschaften:

  • Zweistufiges Hyperschallsystem: Die Rakete besteht aus einem Feststoffbooster (Startstufe) und einem Gefechtskopf, der mit einem eigenständigen Hyperschall-Staustrahltriebwerk ausgestattet ist;

  • Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit: Die Waffe erreicht etwa 7-fache Schallgeschwindigkeit (7-fache Schallgeschwindigkeit). Der schnell fliegende Flugkörper ist zu abrupten Manövern in Höhe und Richtung fähig, was ihn für moderne Flugabwehrradare (RQM) praktisch unentdeckbar macht;

  • Reichweite: Die geplante Reichweite der Rakete beträgt 500 Kilometer;beträgt;

  • Kompakte Größe für Kampfflugzeuge: Im Gegensatz zu schweren und großen Hyperschallsystemen ist die HACM kompakt. Daher kann sie nicht nur von strategischen Bombern, sondern auch von taktischen Kampfflugzeugen wie der F-15E Strike Eagle und der Marineflieger-Maschine F/A-18F Super Hornet eingesetzt werden.

Verzögerungen und Zeitplan für die Massenproduktion

Aufgrund der technischen Komplexität des Projekts wurden die Tests mehrfach verschoben. Ursprünglich für 2024 geplant, wurde der Termin erst auf 2025 und dann auf 2026 verlegt.

Nach dem ersten erfolgreichen Start in Australien geht das US-Verteidigungsministerium in die nächste Phase über. Das Ziel der US Air Force ist es, bis Ende 2027 die HACM-Hyperschallraketen in Kleinserien zu produzieren und in den operativen Dienst zu stellen.

HACMHyperschallraketeUS Air ForceRoyal Australian Air ForceWoomera Test Range
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

US Air Force finanziert Chip zur Energiegewinnung aus dem QuantenvakuumUS Air Force finanziert Chip zur Energiegewinnung aus dem Quantenvakuum31 August 17:58US Air Force erweitert Frachtvertrag mit Blue OriginUS Air Force erweitert Frachtvertrag mit Blue Origin3 August 06:51Starke Explosionen und ballistischer Angriff: Raketeneinschläge in Kiew und der RegionStarke Explosionen und ballistischer Angriff: Raketeneinschläge in Kiew und der Region18 September 23:43Europa steht ein harter Winter bevor: Warnung vor Energiepreisen und einem 13-Jahres-AntirekordEuropa steht ein harter Winter bevor: Warnung vor Energiepreisen und einem 13-Jahres-AntirekordHeute 16:46Donald Trump bietet Hilfe bei Pestgefahr in Russland anDonald Trump bietet Hilfe bei Pestgefahr in Russland anHeute 16:45Hunderte Pikachus tauchen auf den Straßen von Seoul auf und versetzen alle in StaunenHunderte Pikachus tauchen auf den Straßen von Seoul auf und versetzen alle in StaunenHeute 16:41
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?