Wie umgeht die neue Hyperschallrakete der USA Luftverteidigungssysteme?

Die US Air Force hat in Zusammenarbeit mit der Royal Australian Air Force den ersten erfolgreichen Flugtest der Hyperschall-Marschflugkörper-Generation HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) durchgeführt. Dies berichtete die renommierte Militärpublikation The War Zone unter Berufung auf US-Militärvertreter.

Ein offizieller Sprecher der US Air Force betonte, dass dieser Test Teil eines Programms zur Verbesserung der Fähigkeiten für präzise Schläge gegen weit entfernte Ziele mit unabwehrbarer Geschwindigkeit sei.

Geheimer Start auf dem Woomera-Testgelände

Obwohl in offiziellen militärischen Informationen weder das Modell des Flugzeugs, das die Rakete abwarf, noch der Name des Testgeländes genannt wurden, fand der historische Test laut The War Zone auf dem bekannten australischen Woomera Test Range statt:

Start aus der Luft: Ein Flugzeug der australischen Luftwaffe setzte ein Testexemplar der HACM in einer speziell ausgewiesenen Flugzone in der vorgesehenen Höhe aus;

Datenerfassung: Während des Fluges wurden die wichtigsten telemetrischen Daten zur Aerodynamik der Rakete, zum Eintritt in die Hyperschallumgebung und zur stabilen Funktion der Aggregate erfolgreich aufgezeichnet.

7-fache Schallgeschwindigkeit und Kompaktheit: Technische Fähigkeiten der HACM

Die genauen technischen Spezifikationen der HACM sind streng geheim. Dennoch enthüllen Informationen aus offenen militärischen Quellen ihre hochgefährlichen Eigenschaften:

Zweistufiges Hyperschallsystem: Die Rakete besteht aus einem Feststoffbooster (Startstufe) und einem Gefechtskopf, der mit einem eigenständigen Hyperschall-Staustrahltriebwerk ausgestattet ist;

Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit: Die Waffe erreicht etwa 7-fache Schallgeschwindigkeit (7-fache Schallgeschwindigkeit). Der schnell fliegende Flugkörper ist zu abrupten Manövern in Höhe und Richtung fähig, was ihn für moderne Flugabwehrradare (RQM) praktisch unentdeckbar macht;

Reichweite: Die geplante Reichweite der Rakete beträgt 500 Kilometer; beträgt;

Kompakte Größe für Kampfflugzeuge: Im Gegensatz zu schweren und großen Hyperschallsystemen ist die HACM kompakt. Daher kann sie nicht nur von strategischen Bombern, sondern auch von taktischen Kampfflugzeugen wie der F-15E Strike Eagle und der Marineflieger-Maschine F/A-18F Super Hornet eingesetzt werden.

Verzögerungen und Zeitplan für die Massenproduktion

Aufgrund der technischen Komplexität des Projekts wurden die Tests mehrfach verschoben. Ursprünglich für 2024 geplant, wurde der Termin erst auf 2025 und dann auf 2026 verlegt.

Nach dem ersten erfolgreichen Start in Australien geht das US-Verteidigungsministerium in die nächste Phase über. Das Ziel der US Air Force ist es, bis Ende 2027 die HACM-Hyperschallraketen in Kleinserien zu produzieren und in den operativen Dienst zu stellen.