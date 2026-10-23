US-Armee testet hybrides Frachtflugzeug mit einzigartiger Struktur

Die US Air Force hat großes Interesse an einem vielversprechenden Luftfahrtprojekt bekundet, das darauf abzielt, die militärische Logistik und das Versorgungssystem grundlegend zu verändern. Das Pentagon Natilus hat dem Unternehmen, das an der Entwicklung des KONA Programms für regionale Frachtflugzeuge arbeitet, einen Zuschuss in Höhe von 3,5 Millionen Dollar gewährt.

Diese Investition wurde im Rahmen des Programms „Operational Energy – Innovation“ bereitgestellt und zielt darauf ab, das Projekt in reale Flugtests mit einem Flugzeug in Originalgröße zu überführen und dessen Versorgungskapazitäten unter komplexen militärischen Bedingungen praktisch zu demonstrieren. Abkehr von der traditionellen Luftfahrt: Das Wunder des „Integrated Wing“

Die größte technische Neuerung des KONA-Flugzeugs zeigt sich in seiner aerodynamischen Struktur:

Revolutionäre Konstruktion:

Während bei herkömmlichen Flugzeugen die Flügel separat an einem röhrenförmigen Rumpf befestigt sind, sind Rumpf und Flügel beim KONA-Gerät als ein einziger, integrierter aerodynamischer Körper konzipiert; 30 Prozent Effizienz:

Der Hersteller gibt an, dass diese aerodynamische Struktur den Luftwiderstand drastisch reduziert und im Vergleich zu Wettbewerbern mit konventioneller Bauweise eine Treibstoffersparnis von bis zu 30 Prozent ermöglicht (dieser Wert wird bei den kommenden praktischen Flugtests vollständig bewertet). Militärische Fähigkeiten: Ladekapazität und duale Steuerung

Das Projekt vereint eine Reihe von Funktionen, die für die militärische Versorgung entscheidend sind:

Duale Steuerung:

Das Gerät ist so konzipiert, dass es sowohl konventionell mit einer Besatzung (Pilot) als auch unter komplexen und gefährlichen Bedingungen vollständig unbemannt (im Drohnenmodus) gesteuert werden kann; Nutzlast und Reichweite:

Das Flugzeug ist in der Lage, bis zu 3,8 Tonnen Fracht zu befördern, und seine Flugreichweite beträgt etwa 1480 Kilometer; Entlegene Stützpunkte: Diese Kennzahlen machen die KONA zum optimalen Mittel für die Versorgungskette zwischen weit voneinander entfernten militärischen Einrichtungen mit begrenzter Treibstoffversorgung.

Taktische Bedeutung: Der goldene Mittelweg zwischen Cessna und Hercules Das neue Luftfahrzeug soll die Lücke zwischen der leichten Cessna C-208 und den schweren taktischen Transportflugzeugen vom Typ C-130 Hercules schließen:

Start auf kurzen Pisten:

Das Flugzeug kann problemlos kurze Start- und Landebahnen nutzen, was den Einsatz auf zahlreichen Feldflugplätzen jenseits von Standard-Flughäfen ermöglicht;

Weniger Abhängigkeit von Großflugzeugen: Die vollständige Anpassung an die vorhandene Frachtinfrastruktur ermöglicht es dem US-Militär, auf den Einsatz teurer und großer Flugzeuge für den Transport kleinerer Frachtmengen zu verzichten und so die Kosten erheblich zu senken.

Die bereitgestellten Mittel dienen nicht dem Kauf eines fertigen Geräts, sondern der vollständigen Fertigstellung der technischen Entwicklungs- und Testphasen des KONA-Projekts. Mavjud yuk infratuzilmasiga to‘liq moslashuv AQSH harbiylariga kichik yuklarni yetkazishda qimmat va yirik samolyotlardan foydalanmaslik, shu orqali xarajatlarni sezilarli qisqartirish imkonini beradi.

Ajratilgan mablag‘ tayyor apparatni xarid qilishga emas, balki KONA loyihasining muhandislik va sinov bosqichlarini to‘liq yakunlashga yo‘naltiriladi.