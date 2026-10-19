Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar

In China überraschte eine zukünftige Braut ihren Bräutigam mit einem kostbaren Geschenk. Sie überreichte ihm eine ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Grafikkarte, die etwa 12.000 Dollar wert ist. Das unerwartete Geschenk rührte den Bräutigam so sehr, dass er vor Freude in Tränen ausbrach.

Das Video zeigt, wie der Bräutigam das Geschenk entgegennimmt und es stolz den Hochzeitsgästen präsentiert. Die Aufnahme seiner aufrichtigen Reaktion verbreitete sich schnell auf der Plattform X und erregte große Aufmerksamkeit bei den Nutzern.

Interessanterweise ist die RTX 5090 Grafikkarte in China nicht leicht zu finden, da dieses Modell offiziell nicht im Land verkauft wird. Daher zeichnet sich das Geschenk der Braut nicht nur durch seinen hohen Preis, sondern auch durch seine Seltenheit aus.