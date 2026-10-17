Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt

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Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt

In etwa 5 Milliarden Jahren wird sich die Sonne in einen Roten Riesen und später in einen Weißen Zwerg verwandeln. Einer neuen Studie zufolge könnte dieser Prozess die Umlaufbahnen der Planeten im Sonnensystem destabilisieren und dazu führen, dass einige von ihnen aus dem System geschleudert werden. Darüber Naked Science berichtete unter Berufung auf eine Studie im Fachmagazin The Astrophysical Journal Letters .

Berechnungen der Wissenschaftler zufolge könnten die äußeren Schichten der Sonne, wenn sie zum Roten Riesen wird, bis zur heutigen Erdumlaufbahn reichen. Das genaue Schicksal der Erde bleibt jedoch ungewiss: Der Planet könnte in eine weiter entfernte Umlaufbahn driften oder durch die Wechselwirkung mit der Sonnenatmosphäre näher an den Stern herangezogen werden.

Anschließend wird die Sonne ihre äußeren Schichten abstoßen und zu einem Weißen Zwerg werden. In der neuen Studie berücksichtigten die Forscher, dass ihre Masse nicht gleichmäßig, sondern durch periodische Pulsationen abnimmt. Diese Veränderungen beeinflussen die Umlaufbahnen der Planeten und können mit der Zeit die Stabilität des gesamten Systems stören.

Den Modellierungsergebnissen zufolge war in 96 Prozent der simulierten Planetensysteme die orbitale Stabilität innerhalb der ersten 3 Milliarden Jahre nach der Umwandlung der Sonne in einen Weißen Zwerg gestört. In 40 Prozent der Systeme begann die Instabilität bereits, als sich die Sonne noch in der Phase des Roten Riesen befand.

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass alle Planeten vernichtet werden. In einigen Szenarien könnten die Umlaufbahnen von Uranus und Neptun ihre Plätze tauschen, während andere Planeten ihre Bahnen verlassen könnten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass einige Systeme ihre Stabilität über lange Zeit bewahren.

Die Autoren der Studie schätzen die durchschnittliche Lebensdauer von Systemen, die dem Sonnensystem ähneln, in realistischen Modellen auf etwa 1 Milliarde Jahre. In idealisierten Berechnungen, bei denen von einer gleichmäßigen Abnahme der Sonnenmasse ausgegangen wird, erreichte dieser Zeitraum bis zu einer Quintillion Jahre. Ein solches Szenario spiegelt jedoch nicht die reale Entwicklung des Sterns wider.

Die Wissenschaftler betonen, dass die neuen Ergebnisse nicht alle Fragen zur Zukunft des Sonnensystems beantworten. Die Entdeckung von Planeten um Weiße Zwerge und sogar Neutronensterne zeigt, dass weiter erforscht werden muss, wie diese nach der Sternentwicklung überleben können.

SonneRoter RieseWeißer ZwergThe Astrophysical Journal LettersAstronomie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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