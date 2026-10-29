Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen

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Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen

Soudi Al Nadak, die Ehefrau des in Dubai lebenden Unternehmers Jamal Al Nadak, gab bekannt, dass ihr Mann eine Privatinsel für sie gekauft hat, damit sie fernab fremder Blicke entspannen kann. Dies berichtete die Zeitung The Independent im Jahr 2024.

Laut der Bloggerin beläuft sich der Wert der in Asien gelegenen Insel auf 50 Millionen Dollar. Das Ehepaar betrachtet diesen Kauf nicht nur als Ort für die persönliche Erholung, sondern auch als Investition für die Zukunft.

Soudi Al Nadak hat den genauen Standort der Insel aus Sicherheitsgründen nicht preisgegeben. Sie betonte, dass das Privatgelände es ihnen ermögliche, abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit in Ruhe zu entspannen.

Die Informationen über den Kauf der Insel und deren Bewertung auf 50 Millionen Dollar wurden jedoch nicht unabhängig bestätigt. Daher basiert diese Meldung ausschließlich auf der Aussage der Bloggerin.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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