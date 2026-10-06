Haft nach der Tragödie im Kaspischen Meer: Ehemaliger Kommandeur der kasachischen Marine festgenommen

Im Rahmen der Ermittlungen zu den Ursachen des größten Verlustes in der Geschichte der kasachischen Streitkräfte in Friedenszeiten werden hochrangige Militärangehörige zur Verantwortung gezogen. Im Zusammenhang mit dem Tod von Soldaten während einer Militärübung im Kaspischen Meer wurde der ehemalige Oberbefehlshaber der Marine des Landes, Kanat Nijasbekow offiziell festgenommen.

Präsident Kassym-Schomart Tokajew hatte ihn bereits in der vergangenen Woche von seinem Posten entbunden und eine kompromisslose strafrechtliche Verfolgung aller für diese Tragödie verantwortlichen Personen gefordert.

17 Soldaten von Wellen mitgerissen: Wie kam es zu der Tragödie?

Der Vorfall ereignete sich während der groß angelegten Übung „Kaspische Verteidigung – 2026“, die in den zu Kasachstan gehörenden Gewässern des Kaspischen Meeres abgehalten wurde:

Umfang der Übung: An den am 22. September begonnenen Militärübungen waren über 500 Soldaten beteiligt;

Plötzliche Wetterverschlechterung: Am 24. September führte ein schwerer Sturm auf dem Meer zu einer drastischen Verschlechterung der Wetterbedingungen, wodurch 17 Soldaten von riesigen Wellen ins Meer gespült wurden;

Schwere Opfer: Durch sofortige Rettungsmaßnahmen konnten nur drei Soldaten lebend gerettet werden, die übrigen 14 kamen ums Leben.

Dieses Unglück gilt als der größte Verlust während einer Übung in der Geschichte der modernen kasachischen Armee.

„Im Allgemeinen wird es berücksichtigt“: Die umstrittene Antwort des ehemaligen Kommandeurs und die Ermittlungsergebnisse

Nach dem Vorfall löste der ehemalige Oberbefehlshaber Kanat Nijasbekow mit seinen vagen Antworten auf Journalistenfragen öffentliche Empörung aus. Er erklärte den Vorfall lediglich mit schlechtem Wetter und Wellengang. Auf die direkte Frage, ob die Launen der Natur bei der Planung der Übungen berücksichtigt worden seien, antwortete er: „Im Allgemeinen wird es berücksichtigt“.

Offizielle Untersuchungen zeigten jedoch das Gegenteil:

Grobe Mängel in der Vorbereitung: Eine spezielle Untersuchungskommission des kasachischen Verteidigungsministeriums deckte schwerwiegende Verstöße und Fahrlässigkeit bei der Planung der Übungen sowie bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften auf;

5 Beamte hinter Gittern: Im Rahmen dieses Strafverfahrens wurden bereits fünf hochrangige Beamte festgenommen und in Untersuchungshaft genommen.

Die Generalstaatsanwaltschaft und die militärische Ermittlungsbehörde Kasachstans setzen ihre Untersuchungen fort, um das Handeln jedes verantwortlichen Offiziers rechtlich zu bewerten.