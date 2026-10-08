Passagierflugzeug in Indien nach Blitzschlag wie durch ein Wunder gerettet

Im indischen Luftraum kam es zu einem äußerst gefährlichen Vorfall mit einem Passagierflugzeug. Kurz vor Ende des Fluges, als sich die Maschine im Landeanflug befand, wurde sie von einem starken Blitz getroffen. Obwohl die Flugzeugnase durch den Aufprall schwer beschädigt wurde, konnte dank der Professionalität der Besatzung eine große Tragödie verhindert werden.

Die Details des Vorfalls und die veröffentlichten Fotos sorgten in den sozialen Medien für großes Aufsehen.

Direkter Treffer in die Flugzeugnase: Die Folgen des Naturereignisses

Times of India berichtet, dass der unerwartete Blitzschlag im kritischsten Moment geschah:

Aufprall während der Landung: Der Blitz schlug ein, als sich das Flugzeug bereits im Landeanflug auf den Flughafen befand;

Schwere Verformung: Der Aufprall traf den vorderen Teil des Flugzeugs und beschädigte sowie durchschlug die Radarnase, in der sich das Wetterradar befindet, erheblich;

Schwere Schäden: Durch den Vorfall wurden die oberen und vorderen Verkleidungen des Rumpfes stark verformt.

Das Können der Piloten und das Überleben von 110 Menschen

Trotz der technischen Schäden bewahrten die Piloten einen kühlen Kopf:

Sichere Landung: Dank der hohen Qualifikation und des schnellen Handelns der Besatzung konnte das Flugzeug sicher auf der Landebahn des Flughafens landen;

Keine Verletzten: An Bord des Flugzeugs befanden sich 104 Passagiere sowie 6 Besatzungsmitglieder, von denen niemand verletzt wurde und alle sicher evakuiert werden konnten.

Flugzeugingenieure und die Flugsicherheitsbehörde untersuchen derzeit das Ausmaß des Schadens und prüfen den Zustand aller technischen Systeme. Schnelligkeit und die strikte Einhaltung der Vorschriften verhinderten diesmal eine mögliche Katastrophe am Himmel.