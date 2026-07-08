Tragödie auf dem Spielfeld: Fußballer nach Blitzschlag verstorben

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Tragödie auf dem Spielfeld: Fußballer nach Blitzschlag verstorben

Ein freundschaftliches Fußballspiel im malaysischen Malakka endete in einer tragischen Katastrophe. Während der Begegnung wurde ein 28-jähriger Fußballer vom Blitz getroffen und R. Tanesh verstarb. Dies berichtete die Publikation Astro Awani .

Wie bekannt wurde, nahm Tanesh Tanjung Minyak im Trikot des Vereins Rembau Indian Veteran an dem Freundschaftsspiel gegen das Team teil. Die Partie begann um 17:30 Uhr Ortszeit. Zehn Minuten später setzte leichter Regen ein, gefolgt von einem Gewitter. Genau in diesem Moment wurden der Fußballer, der Schiedsrichter und eine weitere Person auf dem Spielfeld vom Blitz getroffen und stürzten zu Boden.

Nach Angaben der Polizei erlitt Tanesh schwere Verbrennungen an der unteren Körperhälfte. Er wurde bewusstlos in einem Privatwagen ins Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten sein Leben nicht mehr retten. Auch der Schiedsrichter wurde ins Krankenhaus eingeliefert, während das dritte Opfer keine medizinische Behandlung benötigte.

Der Fußballverband von Malaysia (FAM) sprach der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen sein tiefes Beileid aus und forderte vom lokalen Fußballverband sowie den Organisatoren des Spiels einen vollständigen Bericht über den Vorfall.

FAM-Generalsekretär Datuk Noor Azman Rahman betonte, dass dieses Ereignis erneut zeige, dass Sicherheitsmaßnahmen im Fußball immer an erster Stelle stehen müssen. Er wies auf die Bedeutung von Echtzeit-Blitzortungssystemen hin und unterstrich, dass der Abbruch oder die Verschiebung eines Spiels bei extremer Wetterverschlechterung eine verantwortungsbewusste Entscheidung sei.

FußballMalaysiaBlitzschlagTragödieSportsicherheit
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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