Blitzschläge und heftige Regenfälle in Indien fordern 14 Menschenleben

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Blitzschläge und heftige Regenfälle in Indien fordern 14 Menschenleben

Seit Beginn der Monsunzeit sind im indischen Bundesstaat Tamil Nadu 14 Menschen durch Blitzeinschläge ums Leben gekommen. Heftige Regenfälle verursachen zudem Erdrutsche, Überschwemmungen und gefährliche Straßenverhältnisse. Dies berichtete die Publikation ThePrint.

Der Einnahmenminister des Bundesstaates, K.A. Sengottaiyan, teilte am 26. Oktober mit, dass die Familien der Verstorbenen eine Entschädigung in Höhe von 400.000 Rupien erhalten haben. Er wies Berichte zurück, wonach an einem einzigen Tag 35 Menschen bei regenbedingten Vorfällen ums Leben gekommen seien. Andere Todesfälle werden derzeit noch untersucht.

Die Folgen von 62 Erdrutschen, die durch starke Niederschläge im Distrikt Nilgiri verursacht wurden, konnten beseitigt werden. Ein Busfahrer kam jedoch ums Leben, als ein Felsbrocken auf sein Fahrzeug stürzte; der Schaffner erlitt Knochenbrüche. Auch der Familie des Fahrers wurde eine Entschädigung von 400.000 Rupien zugesprochen.

Aus Sicherheitsgründen ist der Zugang für Touristen zu Bergregionen wie Nilgiri, Kodaikanal und Yercaud vorübergehend eingeschränkt. Die lokale Bevölkerung darf sich mit einer Sondergenehmigung zwischen 06:00 und 18:00 Uhr bewegen.

Im Viertel Munjikkal-Dobikana in Kodaikanal wurden mehr als 20 Häuser überflutet. Die Bewohner versuchten die ganze Nacht hindurch, ihre Unterkünfte und ihr Vieh zu retten. Zudem sind Risse in einer 30 Jahre alten Brücke aufgetreten, die für 600 bis 700 Familien von entscheidender Bedeutung ist.

Im Distrikt Nagapattinam stehen 3.500 Acre Ackerland unter Wasser. Im benachbarten Distrikt Theni ist der Wasserstand des Vaigai-Staudamms nach neun Monaten wieder auf 50 Fuß gestiegen. Die volle Kapazität des Staudamms beträgt 71 Fuß.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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