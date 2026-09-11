Trotz beispiellosem geopolitischem Druck aus dem Westen, einer Welle von Sanktionen und diplomatischen Einschränkungen ist der Kremlchef Wladimir Putin in einem der größten wirtschaftlichen Machtzentren der Welt — Indien — eingetroffen. Um am 18. BRICS-Gipfel teilzunehmen, der am 12. und 13. September in Neu-Delhi stattfindet, stieg Putin die Treppe des Spezialflugzeugs „Russland“ hinab und wurde von der indischen Regierung mit hohen diplomatischen Ehren und einer Ehrengarde empfangen. Dieser Besuch, der die erste persönliche Teilnahme des russischen Staatschefs an einem BRICS-Gipfel außerhalb Russlands seit Februar 2022 markiert, wird als echtes Comeback auf der internationalen politischen Bühne und als Schritt zum Durchbrechen der diplomatischen Isolation gewertet.

Wer hat Putin am Flughafen von Delhi empfangen, wie werden die anstehenden bilateralen Verhandlungen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi die Weltkarte verändern und was bedeutet dieser Besuch für die globalen Märkte?

Triumph und Rückkehr: Ein historischer Schritt von der Gangway des Spezialflugzeugs

Die Aufmerksamkeit der Weltpresse konzentrierte sich auf die Landung des russischen Regierungsflugzeugs am Flughafen Neu-Delhi:

Empfang auf höchster Ebene: Wladimir Putin, der entschlossenen Schrittes die Flugzeugtreppe hinabstieg, wurde von einer offiziellen Delegation unter der Leitung des stellvertretenden indischen Außenministers Kirti Vardhan Singh sowie einer militärischen Ehrengarde feierlich empfangen;

Roter Teppich und Kameras: Während der russische Staatschef den indischen Vertretern herzlich die Hand schüttelte, hielten Dutzende ausländische Medien, die am Gipfel teilnahmen, diese Momente als bedeutendes politisches Ereignis fest;

Erster Schritt zum Gipfel: Putin begann unmittelbar mit der Plenarsitzung des BRICS-Wirtschaftsforums und dem Programm der offiziellen bilateralen Treffen.

„Wie hat alles begonnen?": Internationale Isolation und multivektoraler Widerstand

Der Weg bis zu diesem Besuch war für Moskau von schweren politischen Hindernissen und äußerem Druck geprägt:

Der Isolationsplan des Westens: Seit Beginn des Ukraine-Konflikts haben die USA und die Europäische Union mit aller Kraft versucht, Russland auf der internationalen Bühne zu isolieren und die Reisefreiheit seines Staatschefs einzuschränken;

Sanktionen und Zolldrohungen: Washington übte ständigen Druck auf Indien aus, den Kauf von Energieressourcen aus Russland einzustellen, und drohte sogar mit der Einführung von Handelszöllen;

Zweifelhafte Erwartungen: Viele Analysten stellten in Frage, ob Putin aufgrund der angespannten geopolitischen Lage persönlich am Gipfel in Delhi teilnehmen würde.

Unbeugsamer Wille und Wendepunkt: Ein starkes Bündnis wie ein „Polarstern“ mit Modi

Die Indienreise bewies, dass die Kreml-Diplomatie nicht zurückgewichen ist und ihre traditionellen Partnerschaften nicht verloren hat:

Dialog unter vier Augen mit Modi: Im Rahmen des Besuchs wird Putin umfassende bilaterale Verhandlungen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi führen;

Hauptthemen auf der Tagesordnung: Energiesicherheit, militärisch-technische Zusammenarbeit, Zahlungssysteme in nationalen Währungen und Logistikkorridore stehen im Mittelpunkt der Diskussionen;

Delhis Entschlossenheit: Indien hat der Welt gezeigt, dass es trotz des Drucks externer Kräfte seine jahrhundertealte strategische Partnerschaft mit Russland bewahrt hat.

„Unsere Freundschaft und unsere strategischen Beziehungen bewahren ihre Stärke bei jedem politischen Sturm“, wurde in offiziellen Kreisen in Neu-Delhi anerkannt.

Historischer Meilenstein und globales Kräftegleichgewicht

Die persönliche Ankunft von Wladimir Putin beim BRICS-Gipfel in Neu-Delhi hat gezeigt, dass die von westlichen Politikern entworfene Isolationsstrategie ineffektiv ist. Der 18. BRICS-Gipfel entwickelt sich zu einer entscheidenden Plattform für die Gestaltung einer neuen Weltordnung und eines multipolaren Systems. Dieses Treffen zwischen den Staatschefs von Russland und Indien wirkt sich direkt nicht nur auf die Interessen beider Länder aus, sondern auch auf die wirtschaftliche Zukunft des gesamten Globalen Südens.

Glauben Sie, dass Wladimir Putins persönlicher Besuch in Indien trotz allen Drucks ein Beweis dafür ist, dass Russland die internationale Isolation überwunden hat? Kann diese Annäherung zwischen Indien und Russland dazu führen, dass westliche Staaten ihre Sanktionspolitik überdenken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse eines wichtigen Ereignisses der Weltpolitik mit Ihren Freunden!