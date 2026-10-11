Mann überlebt auf wundersame Weise eine schwere Explosion auf einem Spielplatz in Kiew

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Mann überlebt auf wundersame Weise eine schwere Explosion auf einem Spielplatz in Kiew

In der Region Kiew hielten Überwachungskameras einen schockierenden Vorfall fest, der zeigt, dass die Grenze zwischen Leben und Tod manchmal nur wenige Schritte und Sekunden entfernt ist. Ein Luftangriff oder der Absturz von Raketen- bzw. Drohnentrümmern führte zu einer gewaltigen Explosion mit einem Feuerball auf einem Spielplatz und in einem Erholungsbereich inmitten von Wohnblöcken.

Ein Anwohner, der nur wenige Sekunden vor dem Vorfall an dieser Stelle vorbeiging, überlebte wie durch ein unglaubliches Wunder.

Das Drama in Sekunden: Aufnahmen der Überwachungskamera

Die veröffentlichten Videobilder zeigen den Ablauf des Geschehens Sekunde für Sekunde:

  • 17:22:09 — Ein gewöhnlicher Spaziergang: Der Mann geht ruhig den Gehweg neben dem Spielplatz und den Erholungspavillons entlang;

  • 17:22:16 — Verlassen des Bereichs: Der Bürger bewegt sich auf dem Fußgängerweg und macht einen Schritt in Richtung des Randes des Spielplatzes;

  • 17:22:20 — Unvermeidbarer Einschlag und Eile: Als der Mann das heftige Geräusch aus der Luft bemerkt, beschleunigt er seine Schritte und versucht zu fliehen. Genau in diesem Moment stürzt ein riesiger Feuerball auf den Spielplatz, den er gerade erst überquert hatte, und eine gewaltige Explosion erschüttert den Ort;

  • 17:22:21 — Feuerwelle: Die starke Druckwelle der Explosion, Flammen und Trümmer erfassen den gesamten Platz. Obwohl der Mann nur wenige Meter vom Epizentrum der Explosion entfernt war, retteten ihn die wenigen Schritte, die er zuvor gemacht hatte, vor dem direkten Aufprall;

  • 17:22:24 — Schwarzer Rauch und Zerstörung: Nach dem Einschlag steht der Spielplatz in Flammen, die Pavillons und umliegenden Strukturen sind völlig zerstört.

Wundersame Rettung und Sicherheit der Zivilbevölkerung

Dieses Video verbreitete sich in den sozialen Netzwerken und löste zahlreiche Diskussionen aus:

  • Der Wert von Sekunden: Hätte der Bürger auf dem Weg nur wenige Sekunden angehalten oder sein Tempo verlangsamt, wäre er unweigerlich direkt im Zentrum der Explosion gelandet;

  • Die Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen: Dieser Fall verdeutlicht das hohe Risiko von Luftangriffen auch in Wohngebieten. Experten betonen, dass es lebenswichtig ist, bei Luftalarm nicht im Freien zu bleiben und sofort Schutzräume aufzusuchen.

Region KiewSpielplatzLuftangriffWundersame RettungUkraine
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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