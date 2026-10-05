Reaktion in Sekunden: Passant rettet in Ägypten ein aus dem Fenster stürzendes Kind (Video)

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Reaktion in Sekunden: Passant rettet in Ägypten ein aus dem Fenster stürzendes Kind (Video)

Ein Vorfall in einer ägyptischen Stadt, der vollständig von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, hat in den sozialen Medien weltweit für großes Aufsehen und Anteilnahme gesorgt. In einer engen und belebten Straße konnte ein zufällig vorbeikommender Mann ein Kleinkind, das aus einem Fenster im oberen Stockwerk stürzte, dank seiner schnellen Reaktion noch in der Luft auffangen und so vor dem sicheren Tod bewahren.

Das Video dieses heldenhaften Einsatzes wurde millionenfach angesehen, und der ägyptische Bürger wurde über Nacht zum Volkshelden.

Wie ist es passiert? Die Chronologie der Videoaufnahmen

Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie sich die Ereignisse innerhalb weniger Sekunden abspielten:

  • Die Gefahr erkennen: Einer der Passanten (ein Mann in blauer Kleidung) bemerkt, dass ein kleines Kind am Fenster eines oberen Stockwerks hängt und kurz vor dem Absturz steht.

  • Sekundenschnelles Handeln und Risiko: In dem Moment, als das Kind den Halt verliert und in die Tiefe stürzt, rennt der Mann ohne zu zögern direkt auf die Aufprallstelle zu.

  • Rettung in der Luft: Nur einen Meter über dem harten Asphalt streckt der Mann die Arme aus und fängt das Kind geschickt auf, bevor es den Boden berühren kann.

  • Sicherheit und Erstaunen: Trotz der Wucht des Aufpralls bewahrt der Retter das Gleichgewicht, hält das Kind fest und überprüft, ob es wohlauf ist. Umstehende Zeugen sind von dem dramatischen Vorfall und seinem glücklichen Ausgang völlig schockiert.

Verantwortung und eine ernste Warnung an Eltern

Ersten Informationen zufolge war das Kind unbeaufsichtigt am Fenster gelassen worden, kletterte auf den offenen Rahmen und verlor das Gleichgewicht. Dank der schnellen Reaktion des Mannes überlebte das Kleinkind ohne schwere Verletzungen.

Experten und Rettungsdienste nutzen diesen Vorfall, um Eltern erneut zu mahnen: Besonders in Hochhäusern sollten Fenster mit speziellen Schutzgittern und Sicherheitsriegeln ausgestattet werden. Zudem sollten kleine Kinder niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, da solche Wunder nicht immer geschehen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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