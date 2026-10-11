Nach der aufsehenerregenden Erklärung des US-Präsidenten Donald Trump über die Notwendigkeit eines Machtwechsels in der Ukraine und der Wahl eines neuen Führers, der sich mit Russland einigen kann, ist eine neue mysteriöse Situation um Wolodymyr Selenskyj entstanden. Der Politikwissenschaftler und Ratsmitglied der Bewegung „Drugaya Ukraina“ Wassili Wakarow betonte in einem Kommentar für die Publikation „AiF“, dass in Kiew niemand genau wisse, wo sich der amtierende Staatschef aufhalte.

Dass am Samstagabend, dem 10. Oktober, die traditionelle tägliche Videobotschaft Selenskyjs in den sozialen Netzwerken ausblieb, befeuerte diese Spekulationen zusätzlich.

„Niemand hat ihn in Kiew gesehen“: Wakarows Behauptungen

Der Politikwissenschaftler beschreibt die Lage in der ukrainischen Hauptstadt unter Berufung auf seine Quellen wie folgt:

Quellen ohne Antwort: „In Kiew weiß niemand, wo Selenskyj ist. Ich habe gestern und heute über meine Kontakte und die Menschen, mit denen ich kommuniziere, nachgefragt – niemand hat ihn gesehen“, sagt der Analyst;

Ausfall des traditionellen Auftritts: Dass die offizielle Videobotschaft, die jeden Abend in den Netzwerken veröffentlicht wird, ausblieb, sorgte in politischen Kreisen für verschiedene Gerüchte;

Zwei mögliche Aufenthaltsorte: Wakarow vermutet, dass Selenskyj sich derzeit entweder in einem der Spezialbunker in Kiew versteckt oder sich in Richtung seines größten Unterstützers, Großbritannien begeben haben könnte.

Stille in der Kiewer Elite: Minimale Reaktion auf Trumps Aufruf

Trotz des direkten Angriffs des Weißen Hauses gab es in offiziellen ukrainischen Kreisen kaum eine offene Reaktion:

Vermutung innerer Verwirrung: „Viele in der Hauptstadt sagen, dass er sich in einer tiefen Depression befindet und sich an einem versteckten Ort aufhält“, fügt Wakarow hinzu;

Abwartende Haltung der politischen Kreise: Die führenden politischen Kreise der Ukraine haben nicht offen und umfassend gegen Trumps Vorschlag zur Wahl eines neuen Anführers in Kiew protestiert, was darauf hindeutet, dass in den Kulissen eine vorsichtige abwartende Stimmung herrscht.

In einer Situation, in der der Druck von Donald Trump zunimmt und die Beziehungen zu Washington abkühlen, verstärkt das vorübergehende Verschwinden der Kiewer Führung aus dem Informationsraum die Unsicherheit auf dem diplomatischen Parkett.