Donald Trump kündigt Bereitschaft zu weiteren Verhandlungen mit Kim Jong Un an

Der US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit neuer persönlicher Verhandlungen mit dem nordkoreanischen Führer im November dieses Jahres Kim Jong Un in Aussicht gestellt. Im Gespräch mit Journalisten des White House Press Pool vor seinem Abflug in den Bundesstaat Ohio erklärte Trump, dass die Beziehungen zur Führung in Pjöngjang aufrechterhalten würden und er zu einem neuen Treffen bereit sei.

In einer Zeit, in der die nukleare Agenda zwischen den USA und Nordkorea wieder an Fahrt gewinnt, rückt diese Erklärung des Weißen Hauses in den Mittelpunkt der internationalen Diplomatie.

„Das wäre großartig“: Die Erklärung vor dem Abflug nach Ohio

Der Präsident antwortete optimistisch auf Fragen von Journalisten zu einem möglichen künftigen Gipfeltreffen:

Aktive Beziehungen: Trump betonte, dass er den persönlichen Kontakt zum nordkoreanischen Führer nicht abgebrochen habe und die Kommunikation regelmäßig fortsetze;

Fokus auf persönliche Beziehungen: „Ich könnte das tun. Es wäre großartig. Denn unsere Beziehung zu ihm ist sehr gut“, so der US-Präsident;

Die Bedeutung des Nuklearfaktors: Bereits Anfang Oktober hatte Trump daran erinnert, dass Nordkorea eine Atommacht sei, und betont, dass die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu dessen Führer Kim Jong Un für die globale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sei.

Drei Gipfeltreffen in der Geschichte und das neue Vertrauen Washingtons

Die Geschichte der Dialoge zwischen Trump und Kim Jong Un gilt als eines der aufsehenerregendsten Kapitel der Weltpolitik:

Treffen während der ersten Amtszeit: Während seiner ersten Amtszeit traf der amerikanische Staatschef dreimal persönlich mit dem nordkoreanischen Führer zusammen: beim historischen Gipfel in Singapur 2018, bei den Verhandlungen in Hanoi, Vietnam, im Jahr 2019 sowie bei dem Treffen in der demilitarisierten Zone an der Grenze zwischen den beiden Koreas im Sommer 2019;

Garantie des Weißen Hauses: Trump hatte zuvor bereits sein Vertrauen geäußert, dass während seiner Zeit als US-Präsident „alles gut werden würde“, was den nordkoreanischen Führer und die regionale Sicherheit betrifft.

Sollten sich die Parteien auf einen vierten Gipfel im November einigen, wird dies als einer der wichtigsten diplomatischen Schritte Trumps nach seiner Wiederwahl erwartet.