Wichtige militärische Erklärung: Nordkoreas Führer verkündet neue Regeln der modernen Kriegsführung

Der nordkoreanische Führer Kim Jong Un hat den Streitkräften des Landes dringende Aufgaben gestellt, um unbemannte Militärtechnologien zügig zu entwickeln, Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) tiefgreifend zu integrieren und die Kampfkraft von Drohnen drastisch zu erhöhen.

Dies berichtete die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA). Der nordkoreanische Staatschef äußerte diese wichtigen programmatischen Erklärungen während seines Besuchs der in Pjöngjang eröffneten „Ausstellung für unbemannte Luftfahrttechnologie – 2026“ spezialisierten Militärmesse.

„Die Hauptwaffe der modernen Kriegsführung“: Kim Jong Uns strategische Einschätzung

Kim Jong Un betonte bei seiner Rede auf der Ausstellung, dass sich das Wesen militärischer Konflikte auf internationaler Ebene grundlegend verändert habe:

Vorrangige Aufgabe: „Ausgehend von den heutigen Entwicklungstrends müssen wir die Modernisierung unserer Streitkräfte vorantreiben, indem wir die Schlüsseltechnologien dieses Bereichs massiv fördern, unbemannte Waffensysteme mit Künstlicher Intelligenz ausstatten und deren Fähigkeit zur Durchführung militärischer Operationen als oberste Priorität betrachten“, betonte das Staatsoberhaupt.

Absolute Überlegenheit: Der nordkoreanische Führer, der betonte, dass Drohnen zu einem entscheidenden Führungsmittel in modernen bewaffneten Konflikten geworden sind, erklärte, dass das Erreichen einer absoluten militärischen Überlegenheit im Bereich unbemannter Fluggeräte eine zwingende und alternativlose Wahl sei.

Neue Strategie auf Staatsebene: Der nordkoreanische Führer stellte eine spezielle staatliche Strategie zur Entwicklung des nationalen Verteidigungssektors vor und kündigte die Verabschiedung wichtiger Regierungsbeschlüsse an, die darauf abzielen, die unbemannten Luftstreitkräfte des Landes in kürzester Zeit zu erweitern und zu stärken.

„Frieden wird nur durch Stärke garantiert“

Kim Jong Un erinnerte in seiner Rede erneut an seine prinzipielle Position zur Stärkung der nationalen Sicherheit und zur weiteren Erhöhung der Verteidigungskraft des Landes:

Kompromisslose politische Haltung: Seinen Worten zufolge könne der Frieden und die Souveränität des Landes in der heutigen Zeit zunehmender geopolitischer Spannungen nur durch eine hochtechnologische militärische Stärke bewahrt werden, die in der Lage ist, Abschreckung zu leisten.

Technologischer Wettlauf: Die Schritte Nordkoreas in Richtung der Entwicklung KI-gesteuerter Drohnen und autonomer Angriffssysteme werden als Faktor bewertet, der das regionale Sicherheitsgleichgewicht direkt beeinflusst.

Der von Pjöngjang vorgelegte Plan zur KI-basierten militärischen Modernisierung zeigt, dass die nordkoreanische Verteidigungsindustrie in den kommenden Jahren ihren Schwerpunkt gezielt auf hochtechnologische und autonome unbemannte Systeme legen wird.