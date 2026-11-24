Nordkorea Führer Kim Jong Un reagiert nicht auf die Versuche von US-Präsident Donald Trump, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Unterdessen baut Pjöngjang sein nukleares Potenzial weiter aus: Nach Einschätzung internationaler Experten ist die Zahl der Atomsprengköpfe im Land auf fast 60 gestiegen. Das Wall Street Journal enthüllte Details der Situation.

Die USA und Nordkorea erleben erneut zunehmende Spannungen in ihren Beziehungen. Seit dem letzten persönlichen Treffen zwischen Kim Jong Un und Donald Trump im Jahr 2019 hat sich das Atomprogramm Pjöngjangs erheblich ausgeweitet. Während Washington versucht, den Dialog wiederherzustellen, wird berichtet, dass der nordkoreanische Führer nicht auf Anrufe und diplomatische Annäherungsversuche der amerikanischen Seite reagiert.

Das Wall Street Journal schreibt unter Berufung auf diplomatische Quellen, dass die Trump-Administration mehrfach versucht habe, den Kontakt zu Kim Jong Un wiederherzustellen, diese Bemühungen jedoch bisher keine Ergebnisse geliefert hätten.

Zahl der Atomsprengköpfe soll 60 erreicht haben

Nach Schätzungen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) verfügte Nordkorea im Januar 2019 über etwa 20–30 Atomsprengköpfe. Bis Januar 2026 ist diese Zahl auf fast 60 gestiegen.

Diese Zahlen sind keine offiziell von Pjöngjang bestätigten Informationen, sondern unabhängige Einschätzungen internationaler Experten. Die SIPRI-Analysen weisen auch darauf hin, dass Nordkorea über ausreichende Reserven an spaltbarem Material zur Herstellung von Atomwaffen verfügt.

Auch die nukleare Infrastruktur des Landes wird ausgebaut. Insbesondere Satellitenbilder zeigten Bau- und Erweiterungsarbeiten an den Urananreicherungsanlagen im Nuklearkomplex Yongbyon.

Auch der Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Rafael Grossi, berichtete im November 2026, dass die Urananreicherungskapazitäten in Yongbyon weiter ausgebaut wurden. Die Agentur bewertete diesen Prozess als Anlass zu ernster Sorge.

Trumps Anrufe unbeantwortet, Brief ungeöffnet zurückgegeben

Der Bericht des Wall Street Journal besagt, dass Trump nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus versucht habe, Kim Jong Un per Telefon und über andere Kommunikationskanäle zu kontaktieren. Es gab jedoch keine Antwort aus Pjöngjang.

Danach versuchten US-Beamte, dem nordkoreanischen Führer einen Brief zukommen zu lassen. Zu diesem Zweck wurde ein Appell über einen Vertreter der ständigen Vertretung Nordkoreas bei der UNO in New York gesendet.

Quellen der Publikation zufolge gab der Diplomat den Brief jedoch bei einem späteren Treffen ungeöffnet an den US-Vertreter zurück. Diese Situation verdeutlicht, wie komplex Washingtons Bemühungen zur Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen sind.

Auch während der Asienreise konnte kein Treffen organisiert werden

Die Möglichkeit, während Trumps Reise nach China ein Treffen mit Kim Jong Un zu organisieren, wurde ebenfalls in Betracht gezogen. Obwohl die US-Seite Interesse an einer Wiederaufnahme des Dialogs mit der DVRK bekundete, konnten die Parteien keine für beide Seiten akzeptablen Bedingungen finden.

Berichten zufolge diskutierte Washington Optionen wie die Verabschiedung einer Erklärung zur offiziellen Beendigung des Krieges auf der koreanischen Halbinsel, den Ausbau diplomatischer Beziehungen sowie die Begrenzung von Atom- und Raketentests.

Die Forderungen Pjöngjangs waren jedoch für die US-Seite nicht akzeptabel. Kim Jong Un fordert die Anerkennung seines Nuklearstatus und eine Änderung der Washingtoner Politik gegenüber Nordkorea.

Warum hat es Kim Jong Un nicht eilig, mit den USA zu verhandeln?

Experten glauben, dass mehrere Faktoren zum nachlassenden Interesse Pjöngjangs am Dialog mit Washington beitragen.

Der erste ist der Wunsch, den Nuklearstatus anerkennen zu lassen. Kim Jong Un hat erklärt, dass er nicht zu Verhandlungen über den Verzicht auf Atomwaffen zurückkehren will. Seiner Position zufolge müssen die USA Nordkorea zunächst als Atommacht anerkennen und ihre feindselige Politik beenden. Für Pjöngjang sind Atomwaffen eine wichtige Garantie für die Sicherheit des Regimes.

Der zweite ist die Annäherung an Russland. Der 2024 zwischen Moskau und Pjöngjang unterzeichnete umfassende strategische Partnerschaftsvertrag hob die Beziehungen der beiden Länder auf eine neue Ebene. Die Stärkung der militärischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit erweitert die außenpolitischen Möglichkeiten Nordkoreas.

Der dritte sind die Beziehungen zu China. Peking bleibt einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Nordkoreas. Die Annäherung an Russland und die Möglichkeiten im Außenhandel könnten Pjöngjangs Bedarf an einer Einigung mit den USA verringern.

Eine komplexe diplomatische Situation für Washington

Der Ausbau des nuklearen Potenzials Nordkoreas und der Versuch, den Dialog mit den USA zu eigenen Bedingungen zu nutzen, machen die Aufgabe für Washington noch schwieriger.

Das Hauptproblem für die USA besteht darin, Pjöngjang davon zu überzeugen, sein Atomprogramm zu begrenzen, aber Kim Jong Un signalisiert, dass er nur dann zu solchen Verhandlungen bereit ist, wenn sein Nuklearstatus anerkannt wird.

Während Trumps diplomatische Bemühungen also unbeantwortet bleiben, baut Nordkorea seine nuklearen Fähigkeiten weiter aus. Dies erschwert die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel weiter und stellt die Aussicht auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen den USA und Pjöngjang in Frage.