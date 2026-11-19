Der Journalist fragte ihn, ob es sich bei dem Koffer um das Gerät zur Steuerung der russischen Atomwaffen handele. Der Offizier bestätigte, dass es sich genau um diesen Koffer handele.

Jewgeni Popow, ein Journalist des Senders „Rossija-1“, wurde auf einen schwarzen Koffer aufmerksam, den ein Offizier der russischen Marine trug, der Putin in der Nähe des Gipfelgebäudes begleitete.

Diese Aufnahmen entstanden am 18. November am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Shenzhen. Der Vorfall erregte internationale Aufmerksamkeit, da der „Tscheget“ ein zentrales Element des russischen strategischen Atomwaffen-Kontrollsystems ist und normalerweise vor der Öffentlichkeit verborgen bleibt.

Während des Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einem internationalen Gipfel in China wurde eines der geheimsten Geräte, die er bei sich trägt – der Atomkoffer namens „Tscheget“ – von Kameras gefilmt. Interessanterweise wurde die Existenz des Koffers diesmal sogar von einem Militäroffizier auf die Frage eines Journalisten des russischen Staatsfernsehens hin bestätigt.

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Auf diese Weise wurde das Gerät, das aufgrund von Sicherheitsprotokollen normalerweise nicht vor Kameras erscheint, diesmal im russischen Staatsfernsehen gezeigt. Internationale Medien, darunter die South China Morning Post, berichteten ebenfalls darüber.

Welche Funktion hat der „Tscheget“?

Der „Tscheget“ ist ein mobiles Endgerät des „Kasbek“-Systems, das zur Steuerung der strategischen Atomstreitkräfte Russlands dient. Es ermöglicht dem Staatsoberhaupt, eine gesicherte Verbindung zum militärischen Oberkommando aufzubauen und Entscheidungen über den Einsatz von Atomwaffen zu übermitteln.

Es ist jedoch nicht korrekt, dieses Gerät als „Atomknopf“ im herkömmlichen Sinne zu verstehen. Seine Aufgabe ist nicht der eigenständige Start eines Atomschlags, sondern die Steuerung der strategischen Kräfte und die Übermittlung entsprechender Befehle.

Der „Tscheget“ ist ein wesentlicher Bestandteil des russischen nuklearen Kontrollsystems; technische Details und die genauen Betriebsabläufe sind nicht vollständig öffentlich bekannt.

Warum erregte das Erscheinen des Koffers so viel Aufmerksamkeit?

Bei Auslandsreisen von Staatschefs werden auch Sicherheits- und militärische Kontrollsysteme mitgeführt. Das nukleare Kontrollterminal des russischen Präsidenten gehört zu diesen Geräten.

Dass der „Tscheget“ jedoch von Kameras erfasst wird, ist selten. Ähnliche Aufnahmen gab es bereits im Oktober 2023 während eines Besuchs Putins in China.

Daher zogen die aktuellen Bilder erneut die Aufmerksamkeit der internationalen Medien auf sich. Einige Publikationen hoben besonders hervor, dass das Gerät kurz vor den Verhandlungen zwischen den drei Staatschefs gezeigt wurde.

Vor dem Treffen von Putin, Trump und Xi Jinping

Die Aufnahmen des „Tscheget“ verbreiteten sich zu einem Zeitpunkt, als für den 19. November in Shenzhen ein dreiseitiges Treffen zwischen Wladimir Putin, dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump geplant war.

Das chinesische Außenministerium hat dieses Treffen bestätigt. Auch die US-Seite deutete an, dass Themen wie die Reduzierung von Atomwaffen und die Verhinderung ihrer Verbreitung bei den Gesprächen diskutiert werden könnten.

Daher weckte das Erscheinen des nuklearen Kontrollgeräts auf dem Gipfel sowohl politisches als auch symbolisches Interesse. Seine Zurschaustellung bedeutet jedoch nicht, dass bei dem Treffen spezifische nukleare Entscheidungen getroffen wurden oder die Spannungen zwischen den Parteien eskaliert sind.

Sicherheitssymbol oder politisches Signal?

Dass Putin den „Tscheget“ bei sich trägt, hängt in erster Linie mit den Sicherheitsprotokollen des russischen Präsidenten für das Atomwaffen-Kontrollsystem zusammen. Die öffentliche Präsentation des Geräts und die offene Antwort des Offiziers verliehen dem Ereignis jedoch eine zusätzliche politische Note.

In einer Zeit, in der die Staatschefs der drei größten Mächte der Welt über nukleare Sicherheit, Rüstungskontrolle und internationale Beziehungen beraten, erinnerten diese Bilder erneut daran, dass der nukleare Faktor eines der wichtigsten Themen der Weltpolitik bleibt.