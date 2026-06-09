Ein historisches und aufsehenerregendes Ereignis, das in der asiatischen Welt und der globalen Geopolitik ein großes Echo hervorgerufen hat, ist zu Ende gegangen. Der Präsident der Volksrepublik China, Xi Jinping, hat seinen lang erwarteten zweitägigen offiziellen Staatsbesuch in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) erfolgreich abgeschlossen. Dies war der zweite hochrangige Besuch des chinesischen Staatschefs auf nordkoreanischem Boden (nach seinem Besuch im Juni 2019). Vor allem aber geht diese Mission als Xi Jinpings erste Auslandsreise im Jahr 2026 in die Geschichte ein. Dieses hochrangige Treffen war dem 65. Jubiläum des historischen „Vertrags über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand“ gewidmet, der 1961 zwischen den beiden mächtigen Staaten unterzeichnet wurde.

Der Besuch, der im Fokus der westlichen und internationalen Medien stand, verlief in einer Atmosphäre von beispielloser Feierlichkeit, Pracht und tiefer Symbolik, die dem einzigartigen diplomatischen Protokoll Nordkoreas entsprach. Die Staats- und Regierungschefs beider Länder demonstrierten der Welt, dass sie bei den wichtigsten und aktuellsten internationalen Fragen einer Meinung sind, und legten strategische Pläne zur weiteren Vertiefung der bilateralen Partnerschaft fest.

Detaillierte Chronologie der Treffen in Pjöngjang

8. Juni 2026:

Erstes Treffen: Das Privatflugzeug von Präsident Xi Jinping landete erfolgreich auf dem internationalen Flughafen Pjöngjang. Der hochrangige Gast und seine Ehefrau, Frau Peng Liyuan, wurden am Flughafenausgang vom DVRK-Führer Kim Jong Un und seiner Ehefrau Ri Sol Ju mit großem Respekt empfangen.

Parade der Tausenden: Auf dem Hauptplatz des Landes, dem Kim-Il-Sung-Platz, wurde eine prachtvolle Empfangszeremonie organisiert. Daran nahmen eine Ehrenwache, ein Militärorchester, eine feierliche Truppenparade sowie Tausende Einwohner Pjöngjangs teil, die Flaggen beider Länder, Blumen und riesige Porträts der Führer hielten. Die Straßen der Stadt waren festlich geschmückt.

Verhandlungen und Bankett: Die Staatschefs beider Länder führten zunächst offizielle Konsultationen in einem geschlossenen „Vier-Augen-Format“ und anschließend unter Teilnahme umfassender Delegationen. Am Abend fand in der luxuriösen Residenz „Mokran“ ein staatliches Bankett auf höchster Ebene statt, bei dem auf ewige Freundschaft, regionale Stabilität und sozialistische Ideale angestoßen wurde. Das Tagesprogramm endete mit einem bezaubernden Konzert der besten künstlerischen und musikalischen Ensembles der DVRK.

9. Juni 2026:

Erinnerung an die Freundschaft: Am zweiten Tag des Besuchs besuchte Xi Jinping den China-Korea-Freundschaftsturm, der zu Ehren der tapferen chinesischen Freiwilligen errichtet wurde, die im Krieg gegen die japanische Besatzung Seite an Seite kämpften und fielen, und legte Kränze nieder.

Rede und Abschluss: Der chinesische Staatschef hielt eine Vorlesung vor den Studierenden der zentralen Hochschule für Kaderausbildung der Partei der Arbeit Koreas. Danach fanden die abschließenden Verhandlungen statt und zahlreiche wichtige Dokumente zur Ausweitung der praktischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten wurden unterzeichnet. Am Abend verließ die chinesische Delegation nach einer offiziellen Verabschiedungszeremonie Pjöngjang.

Wichtige Erklärungen und unterzeichnete Abkommen der beiden Staatschefs

Während des hochrangigen Dialogs stellte Xi Jinping systematisch fest, dass die Beziehungen zwischen China und der DVRK eine „unbesiegbare Freundschaft“ seien, die die Prüfungen der Zeit und der Geschichte heldenhaft bestanden habe. Er betonte die Notwendigkeit, gemeinsam gegen äußeren Hegemonismus und imperialistischen Druck zu kämpfen, die staatliche Souveränität und territoriale Integrität entschlossen zu verteidigen und erklärte, dass die Zeit gekommen sei, die Beziehungen auf „neue Höhen“ zu heben.

Kim Jong Un erklärte seinerseits Peking zum „wichtigsten strategischen Partner“ Pjöngjangs und zur höchsten Priorität in der Außenpolitik des Landes. Der nordkoreanische Führer drückte seinen Dank für diesen aufrichtigen Besuch aus und versprach, dass Pjöngjang Peking bei allen wichtigen und umstrittenen Fragen auf der internationalen Bühne stets bedingungslos unterstützen werde.

ALS ERGEBNIS EINIGTEN SICH DIE PARTEIEN AUF EINE AUSWEITUNG DER ZUSAMMENARBEIT IN DEN FOLGENDEN VIELVERSPRECHENDSTEN BEREICHEN:

Wirtschaft und Handel: Steigerung des gegenseitigen Handelsvolumens, Investitionsströme und Stärkung der wirtschaftlichen Integration.

Agrarsektor: Entwicklung der Landwirtschaft, Gewährleistung der Ernährungssicherheit und gemeinsame Bewältigung der Folgen internationaler Sanktionen.

Infrastruktur: Bau von Großstraßen, Modernisierung der Energiesysteme und Ausbau der Kapazitäten von Seehäfen.

Medizin und Wissenschaft: Gesundheitswesen, moderne Pharmazie und Austausch innovativer medizinischer Technologien. Hochtechnologien, Bildungssystem und Ausbildung qualifizierter Fachkräfte.

Humanitärer Bereich: Kultur, Tourismus, Sportprojekte und ständiger Austausch zwischen der Jugend beider Völker.

Analyse des wirtschaftlichen und geopolitischen Kontextes

Wirtschaftlich gesehen nimmt China eine absolut vorrangige Stellung in der nordkoreanischen Wirtschaft ein und deckt allein fast 90 Prozent des Außenhandelsvolumens der DVRK ab. Nach kurzfristigen Rückgängen aufgrund der globalen Pandemie und internationaler Sanktionen ist die Lieferkette heute vollständig wiederhergestellt. Der Eisenbahn- und Flugverkehr zwischen beiden Ländern wurde aktiv wieder aufgenommen. Experten sind der Meinung, dass die gemeinsamen Projekte, die nach diesem Besuch starten, als wichtige „Rettungsleine“ und Grundlage für eine endgültige Stabilisierung der nordkoreanischen Wirtschaft dienen werden.

Aus geopolitischer Sicht fiel dieser Besuch in eine Zeit, in der sich die Beziehungen zwischen der DVRK und Russland im militärisch-politischen Bereich sehr stark festigen. Viele internationale politische Analysten bewerten diesen Schritt von Xi Jinping als ein sehr kluges und strategisches Manöver Pekings, das darauf abzielt, seinen traditionell starken Einfluss auf der koreanischen Halbinsel zu bewahren und zu verhindern, dass Pjöngjang zu stark in Richtung Moskau abdriftet. Obwohl die umstrittenen Atom- und Raketenprogramme der DVRK nicht offiziell offen diskutiert wurden, zweifeln Experten nicht daran, dass dieses Thema hinter verschlossenen Türen eingehend erörtert wurde.

Die freundschaftlichen Bande zwischen den beiden Ländern blicken auf eine über 70-jährige reiche Geschichte zurück, wobei China den Nordkoreanern während des Koreakrieges 1950–1953 entscheidende militärische Hilfe leistete. Auch heute noch dient dieses Bündnis als Hauptfaktor für die Wahrung des Friedens in der Region. Die staatlichen Medien der DVRK würdigten diesen Besuch als „historische Einheit großer Völker“.

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