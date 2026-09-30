„Kim Jong-un ist mein Freund“: Trump antwortet auf die Frage zu Nordkorea und dem iranischen Atomprogramm

·11·Welt
„Kim Jong-un ist mein Freund“: Trump antwortet auf die Frage zu Nordkorea und dem iranischen Atomprogramm

US-Präsident Donald Trump hat mit einer weiteren aufsehenerregenden und kontroversen Aussage zur internationalen nuklearen Sicherheitspolitik für Schlagzeilen gesorgt. In einem in den sozialen Medien verbreiteten Video wurde Trump von einem Journalisten gefragt, warum die Vereinigten Staaten das iranische Atomprogramm scharf ablehnen, während sie gegenüber dem Besitz von Atomwaffen durch Nordkorea eine andere Haltung einnehmen.

Zu diesem heiklen geopolitischen Thema äußerte sich Trump mit einer persönlichen Note und enthüllte seine freundschaftlichen Beziehungen zum nordkoreanischen Machthaber: Kim Jong-un ist mein Freund. Er mag Trump. Er mag keine anderen Präsidenten. Und ich mag ihn auch... Er hat nukleare Fähigkeiten, wissen Sie warum? Weil andere Präsidenten nicht das getan haben, was ich von ihnen verlangt habe.“, betonte er. Diese Aussage hat vor dem Hintergrund der nuklearen Spannungen zwischen Washington und Teheran eine neue Welle von Diskussionen in der internationalen Diplomatie ausgelöst.

„Persönliche Freundschaft, Fehler früherer Präsidenten und nukleares Gleichgewicht“: Die 5 Kernpunkte der Aussage

Die wichtigsten Argumente aus Donald Trumps Äußerungen zu den Atomprogrammen Nordkoreas und Irans:

  • „Kim Jong-un ist mein Freund“: Trump erklärte offen, dass zwischen ihm und dem nordkoreanischen Staatschef herzliche persönliche Beziehungen bestehen und sie sich gegenseitig respektieren;

  • Zweierlei Maß für Iran und Nordkorea: Der Präsident begründete die strengen US-Beschränkungen gegenüber dem Iran und seine Haltung gegenüber Pjöngjang mit persönlicher Diplomatie;

  • „Andere Präsidenten haben nicht getan, was ich wollte“: Trump machte die Politiklosigkeit früherer Bewohner des Weißen Hauses für den Erwerb von Atomwaffen durch Nordkorea verantwortlich;

  • Der Trump-Faktor und die Sympathie aus Pjöngjang: Der Politiker betonte ausdrücklich, dass Kim Jong-un nur ihn schätze und andere US-Führungspersönlichkeiten keineswegs möge;

  • Unkonventionelle Position in der internationalen Nuklearpolitik: Trump zeigte erneut, dass er klassische diplomatische Muster in der globalen Sicherheit und nuklearen Abschreckung ablehnt und persönliche Beziehungen in den Vordergrund stellt.

Klassifizierung von Trumps Bewertung der Nuklearpolitik von Iran und Nordkorea

Analyse des Atomprogramms beider Länder und Trumps persönlicher Ansichten:

Analyse-Kriterien und Richtungen

Position zu Nordkorea (DVRK)

Offizielle und politische Position zum Iran

Persönliche Beziehungen zu den Staatschefs

„Er ist mein Freund, ich mag ihn und er erkennt Trump an“

Kompromisslose Konfrontation, Fehlen eines diplomatischen Dialogs

Haltung zu Atomwaffen

Die Tatsache der nuklearen Kapazität wird anerkannt

Die Schaffung von Atomwaffen wird absolut nicht toleriert

Grund für den nuklearen Status

„Frühere US-Präsidenten haben nicht getan, was ich wollte“

Gefahr des Verstoßes gegen internationale Sanktionen und Ausstieg aus Abkommen

Stil des diplomatischen Dialogs

Direkte Gipfeltreffen und Austausch persönlicher Briefe

Strategie des maximalen wirtschaftlichen Drucks (Maximum Pressure)

Geopolitisches Ziel und strategische Begrenzung

Eindämmung der Eskalation durch persönliche Vereinbarungen

Vollständiger Stopp des Atomprogramms und Verbot der Anreicherung

Internationale Diplomatie und geopolitische Expertise: Warum stellt Trump persönliche Freundschaft über Gesetze?

Schlussfolgerungen von Experten für internationale Sicherheit, Politikwissenschaftlern und US-Analysten:

  • „Persönliche Diplomatie – Die Marke Trump“: Trump bevorzugt den direkten persönlichen Dialog mit Staatschefs gegenüber traditionellen Protokollen des Außenministeriums und multilateralen Verträgen; seine historischen Gipfeltreffen mit Kim Jong-un in Singapur und Hanoi basierten genau auf solchen populistischen und direkten Kontakten; die Reduzierung globaler Themen wie nukleare Sicherheit auf ein „Ich mag ihn oder nicht“-Niveau löst jedoch in der westlichen politischen Elite ernsthafte Besorgnis aus;

  • Der Unterschied zwischen Iran und Nordkorea: Nordkorea ist bereits ein Atomstaat und hat seine Waffen getestet; es ist unmöglich, ihm diesen Status mit Gewalt zu entziehen; der Iran hingegen hat noch keine Atomwaffen entwickelt und befindet sich in der Anreicherungsphase; deshalb betont Trump, dass er sich mit der Realität in Bezug auf Kim Jong-un arrangiert, während er dem Iran den Besitz einer Atombombe unter keinen Umständen gestatten will;

  • Wahlkampfaussagen und Kritik am Weißen Haus: Dieser Auftritt ist ein Schlag gegen Trumps Rivalen (die amtierende Regierung); er macht seine Vorgänger und Nachfolger für die Entwicklung der nordkoreanischen Raketen verantwortlich und versucht den Wählern zu beweisen, dass nur er ein starker Anführer ist, der die Gefahr eines Atomkriegs bändigen kann.

Glauben Sie, dass Donald Trumps „freundschaftliche“ Beziehungen zu Kim Jong-un tatsächlich die Gefahr eines großen Atomkriegs abwenden können oder ist das nur eine politische Show? Warum akzeptiert die USA die Atomtests Nordkoreas, während sie gegenüber dem Iran harte Beschränkungen anwendet? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der brisantesten Aussage der Weltpolitik mit allen Interessierten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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