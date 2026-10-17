9-jähriges Mädchen beeindruckt alle mit dem Heben einer 82-Kilogramm-Hantel

Die 9-jährige Lucy Milgrim aus dem US-Bundesstaat New York hat mit ihrer Leistung im Kraftdreikampf für großes Aufsehen im Internet gesorgt. Das Mädchen, das nur 60 Pfund (etwa 27 Kilogramm) wiegt, hob ein Gewicht von 180 Pfund (etwa 82 Kilogramm). Das bedeutet, dass sie das Dreifache ihres eigenen Körpergewichts gehoben hat.

Im Gegensatz zu anderen 9-jährigen Mädchen zeigt Lucy ein großes Interesse am Sport. Sie trainiert fünfmal pro Woche und betreibt auch professionelles Ringen. Über die Organisation USA Powerlifting hat sie bereits drei US-Rekorde aufgestellt. Kürzlich stand sie mit ihrer Leistung vor einem großen Publikum erneut im Rampenlicht.

Im vergangenen Monat nahm Lucy am Arnold Sports Festival in Columbus, Ohio, teil. Mit nur 9 Jahren und einem Gewicht von 60 Pfund hob sie die 180-Pfund-Last in einer einzigen Bewegung vom Boden und erlangte so in den sozialen Medien Berühmtheit.

Lucys Vater, Brett Milgrim, erzählte dem People-Magazin, dass seine Tochter schon als kleines Kind eine natürliche Kraft besaß. Er betonte, dass Lucy über körperliche Fähigkeiten verfüge, die sich von denen anderer Kinder unterschieden. Als das Mädchen noch sehr klein war, trainierten ihre Eltern im Fitnessstudio, und Lucy versuchte, sie nachzuahmen.

„Meine Mutter und mein Vater trainierten im Fitnessstudio. Ich sah, wie sie verschiedene interessante Übungen machten, und wollte es selbst ausprobieren“, sagt Lucy.

Ihr Interesse am Ringen ist ebenfalls familiär bedingt. „Da mein Vater Ringertrainer war, nahm er mich und meinen Bruder zum Training mit. So habe ich das Interesse am Ringen entwickelt“, fügte sie hinzu.

Doch Lucys Erfolge stießen in den sozialen Medien nicht nur auf Lob. Nachdem Videos, in denen sie das Dreifache ihres Körpergewichts hebt, weit verbreitet wurden, äußerten einige Nutzer Bedenken, dass solch ein Training die Gesundheit des Kindes beeinträchtigen könnte.

„Das Ergebnis ist beeindruckend, aber ich bin mir nicht sicher, ob das für ein 9-jähriges Kind die richtige Entscheidung ist. Ihre Knochen und Muskeln befinden sich noch in der Anpassungsphase an solche Belastungen. Ich habe Angst, dass sie sich verletzt“, schrieb einer der Nutzer.

Eine andere Person wies auf den Wachstumsprozess von Kindern hin und betonte, dass das Training mit schweren Gewichten gefährlich sein könne. Ihrer Meinung nach sollten Kinder, deren Wachstumsfugen noch nicht vollständig entwickelt sind, bei solchen Übungen sehr vorsichtig sein.

Bisher hat Lucy Milgrim nicht auf die Kritik in den sozialen Medien reagiert.

Während die sportlichen Leistungen des 9-jährigen Mädchens viele in Erstaunen versetzen, werfen andere Fragen zur Gesundheit von Kindern und zur Sicherheit von intensivem Training auf. Lucys Beispiel zeigt, dass es bei der Bewertung der Leistungen junger Sportler wichtig ist, nicht nur das Ergebnis, sondern auch ihr Alter und ihre Gesundheit zu berücksichtigen.