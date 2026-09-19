Angler stellen in Kalifornien mit einem 294-Kilogramm-Fisch einen Rekord auf

Vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien haben Angler einen riesigen 648 Pfund, also fast 294 Kilogramm schweren Blauen Marlin gefangen und einen neuen Rekord aufgestellt.

Der 32-jährige Kapitän Alec Stockfelt holte den riesigen Marlin gemeinsam mit seiner Crew von einem Sportfischerboot vor der Küste von San Diego aus dem Wasser.

Es wurde angemerkt, dass das Gewicht des Fisches dem eines ausgewachsenen Grizzlybären nahekam. Dieses Ergebnis wurde zum neuen Rekord für den schwersten Fisch, der jemals bei Fishermen's Landinggewogen wurde.

Nach Alec Stockfelts Berechnungen lag der vorherige Rekord bei etwa 598 Pfund, also rund 271 Kilogramm.

Der Rekordfisch wurde am Montag vor der Küste von San Diego in einer Entfernung von 40 Meilen, also etwa 64 Kilometern gefangen. Fast alle Besatzungsmitglieder des 65 Fuß, also etwa 20 Meter langen Bootes, halfen dabei, den riesigen Fang aus dem Wasser zu ziehen.

Vor einer Woche wurde ein weiterer großer Fisch gefangen

Interessanterweise hatten zwei Angler aus San Diego weniger als eine Woche vor diesem Ereignis einen 500 Pfund schweren Blauflossen-Thunfisch gefangen.

Dieser fast 227 Kilogramm schwere Fisch wurde jedoch nicht in die Rekordliste aufgenommen, da er durch kommerziellen Fischfang eingeholt wurde.

Den Regeln zufolge muss ein Fisch durch Sportfischerei gefangen worden sein , um als Rekord anerkannt zu werden. Deshalb konnte der 500 Pfund schwere Thunfisch trotz seiner Größe keinen offiziellen Rekord beanspruchen.

Der neue 648 Pfund schwere Blaue Marlin erfüllte genau diese Anforderungen und wurde daher als schwerster Fisch in der Geschichte von Fishermen's Landing registriert.