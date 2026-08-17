Katze kehrt nach zehn Jahren in Großbritannien nach Hause zurück

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Katze kehrt nach zehn Jahren in Großbritannien nach Hause zurück

In Großbritannien kehrte eine 2016 vermisste Katze namens Charlie nach fast zehn Jahren zu ihren Besitzern zurück. Darüber berichtete die BBC .

Charlies Besitzerinnen Lucy und Hannah Robertson suchten lange nach ihm, fragten in der Nachbarschaft nach und verbreiteten auch auf Facebook Suchmeldungen. Doch von der Katze fehlte jede Spur.

„Wir haben versucht, ihn zu finden, aber es ist uns nicht gelungen. Wir haben die Hoffnung nie aufgegeben“, sagte Hannah.

Die Familie befürchtete, dass Charlie von einem Auto angefahren worden oder bei einem anderen Unfall ums Leben gekommen war. Doch am 29. Juli 2026 erhielt Hannah einen Anruf aus einer Tierklinik in Abercarn.

Eine braunhaarige Frau macht ein Selfie mit einer bunten Katze.

Wie sich herausstellte, hatte eine Person aus der Nachbarschaft Charlie zwischen Büschen entdeckt und ihn für eine herrenlose Katze gehalten. Deshalb fütterte sie ihn mehrere Wochen lang. Anschließend wurde die Katze zum Tierarzt gebracht, der ihre Besitzer anhand des Mikrochips ermittelte.

„Sein Aussehen hat sich kaum verändert, er sieht genauso aus wie auf den alten Fotos“, sagte Lucy.

Charlie gewöhnt sich nun wieder an die anderen Haustiere der Familie. Lucy bemerkte scherzhaft, dass die Katze vielleicht spüre, berühmt geworden zu sein.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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