Ein Diamantring, der der berühmten Titanic-Passagierin und britischen Modedesignerin Lucy Duff-Gordon gehörte, wurde für 150.000 Pfund (ca. 145.000 Dollar) versteigert. Interessanterweise trug die Designerin den Ring genau zu dem Zeitpunkt, als das Schiff sank. Dies teilte das Auktionshaus Henry Aldridge & Son mit.

Es wird berichtet, dass das wertvolle Schmuckstück Lucy Duff-Gordon möglicherweise als Verlobungsgeschenk überreicht wurde. Der Ring wurde jahrzehntelang in der Familie Duff-Gordon aufbewahrt und von Generation zu Generation weitergegeben. Bei der Auktion wurden dem neuen Besitzer auch ein Brief, der die Herkunft bestätigt, sowie ein offizielles Zertifikat des Birmingham Assay Office überreicht. Der Käufer zog es vor, anonym zu bleiben.

Während der Auktion wurde zudem ein weiteres historisches Objekt versteigert: ein Zigarettenetui, das von der Londoner Firma Asprey hergestellt wurde. Es wurde für 24.000 Pfund (31.000 Dollar) erworben. Die Familie Duff-Gordon hatte dieses Etui Ernest Brown, dem Zahlmeister der Carpathia, als Dankeschön dafür geschenkt, dass er nach dem Untergang der Titanic bei der Rettung der Überlebenden geholfen hatte.

Wie reiste Lucy Duff-Gordon auf der Titanic?

Im Jahr 1912 beschloss Lady Lucy Duff-Gordon, aus geschäftlichen Gründen für ihr Modehaus Maison Lucile in New York in die USA zu reisen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Landbesitzer und Aristokraten Cosmo Duff-Gordon, kaufte sie Tickets für die erste Klasse der Titanic. Bemerkenswert ist, dass das Paar die Tickets unter den Namen Mr. und Mrs. Morgan buchte.

Nachdem das Schiff mit einem Eisberg kollidiert war und zu sinken begann, wurden die Duff-Gordons in ein Rettungsboot gesetzt, das für 40 Personen ausgelegt war. Während der Rettungsaktion befanden sich jedoch nur 12 Passagiere darin. Dieser Umstand löste in der Öffentlichkeit Kontroversen und Vorwürfe aus. Dem Paar wurde vorgeworfen, das Boot bestiegen zu haben, ohne auf andere Passagiere zu warten, und Besatzungsmitglieder bestochen zu haben. Lucy und Cosmo Duff-Gordon wiesen diese Anschuldigungen jedoch zurück.

Was ist über den Untergang der Titanic bekannt?

Die Titanic begann ihre erste und letzte Reise am 10. April 1912 im englischen Southampton. Der Liner, eines der berühmtesten Passagierschiffe der Welt, kollidierte in der Nacht zum 15. April im Nordatlantik mit einem Eisberg. Nach der Kollision sank das Schiff in nur 2 Stunden und 40 Minuten.

Bei dieser Tragödie kamen fast 1.500 Menschen ums Leben, während 712 Passagiere und Besatzungsmitglieder überlebten. Die Carpathia, die den Notruf empfing, erreichte als erstes Schiff den Unglücksort und führte die Rettungsarbeiten für die Überlebenden durch.

Auf diese Weise rückte der Diamantring, der über ein Jahrhundert lang als historisches Familienerbstück bewahrt wurde, erneut in das öffentliche Interesse. Seine Versteigerung zeigt nicht nur das Interesse an wertvollem Schmuck, sondern auch, dass die Aufmerksamkeit für historische Artefakte im Zusammenhang mit der Titanic weiterhin sehr hoch ist.