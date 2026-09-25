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Kirgisistan steht kurz davor, offiziell in den Kreis der Weltraumnationen einzutreten und damit einen der bedeutendsten strategischen Schritte in seiner Geschichte zur Eroberung des Weltraums und zur Entwicklung von Hochtechnologien zu vollziehen. Wie die Nachrichtenagentur „Sputnik“ berichtet, ist das Land zum ersten Mal in seiner Geschichte bereit, ein nationales Raumfahrtgerät in die Umlaufbahn zu bringen. Die Entwicklung, das Design und die Montage aller Komponenten des ersten kirgisischen Satelliten nahmen 2,5 Jahre harter Arbeit in Anspruch. Das kompakte Gerät mit einem Gewicht von etwa 5 Kilogramm und einem Gesamtwert von 10–12 Millionen kirgisischen Som wurde im Lenin-Werk offiziell den Medienvertretern präsentiert.

Der historische Start ist für den 1. Oktober von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Kalifornien geplant. Der stellvertretende Vorsitzende des Ministerkabinetts, Erlist Akunbekow, würdigte die Bedeutung dieses Projekts für die Wirtschaft des Landes: „Früher hat ‚Kyrgyz Electronics‘ einfache Computer und Registrierkassen montiert, heute erreichen wir ein grundlegend neues Niveau“, erklärte er. Zudem wurde betont, dass die Satellitenbilder dazu dienen werden, die Produktivität in der Landwirtschaft drastisch zu steigern, indem sie die Wasserverteilung, das Risiko von Frühjahrsfrösten und Dürregefahren frühzeitig erkennen.

Welche komplexen Aufgaben erfüllt der 5 Kilogramm schwere Kompaktsatellit, warum findet der Start ausgerechnet in Kalifornienstatt und welchen Impuls gibt dieses Projekt für die wissenschaftliche Entwicklung in der Region Zentralasien ?

„5-Kilogramm-Orbitalgerät, Start in Kalifornien und 10 Ingenieure“: Die 5 Kernpunkte der kirgisischen Weltraummission

Die wichtigsten offiziellen Fakten zum ersten Raumfahrtgerät Kirgisistans:

Der erste nationale Satellit in der Geschichte: Kirgisistan startet zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit ein eigenes Gerät in den offenen Weltraum;

2,5 Jahre Arbeit und 10 lokale Ingenieure: 10 lokale Fachkräfte waren direkt an der Entwicklung und Montage des Satellitenprojekts beteiligt;

Budget und Abmessungen: Der kompakte Nanosatellit wiegt nur etwa 5 kg, die Projektkosten beliefen sich auf 10–12 Millionen Som;

Start vom US-Weltraumbahnhof: Der Transport des Geräts in die Umlaufbahn erfolgt am 1. Oktober von einem Weltraumbahnhof in Kalifornien;

Hochpräzisionskameras für den Agrarsektor: Der Satellit ist mit spezieller Optik ausgestattet, die Frost, Dürre und den Zustand der Anbauflächen für das Landwirtschaftsministerium überwacht.

Technischer Pass: Parameter des ersten kirgisischen Satelliten

Analyse der technischen Spezifikationen und organisatorischen Kennzahlen des Geräts:

Kriterien und Parameter Missionskennzahlen und offizielle Daten Kategorie und Gewicht des Geräts Kompakter Nanosatellit (CubeSat-Format), ca. 5 kg Zeitaufwand für die Entwicklung 2,5 Jahre Ingenieur- und Montageprozess Finanzieller Wert des Projekts Ca. 10–12 Millionen kirgisische Som Produktions- und Montagebasis Lenin-Werk / OAO „Kyrgyz Electronics“ Ingenieurteam Kirgisische 10 Fachkräfte Startdatum und Standort 1. Oktober, Weltraumbahnhof im Bundesstaat Kalifornien (USA) Nutzlast Hochauflösende multispektrale Fotokameras Hauptziel und Aufgabe Überwachung der Landwirtschaft, Vorhersage von Dürre und Frost

Wissenschaftlich-technologische und wirtschaftliche Expertise: Warum ist dieser kleine Satellit von so großer Bedeutung?

Schlussfolgerungen von Weltraumexperten, Agronomen und Analysten:

Der Pragmatismus, „nicht bei Null anzufangen“: Wie der Leiter von „Kyrgyz Electronics“, Ilya Chyorniy, offen betonte, erfordert die Entwicklung von Weltraumtechnologien von Grund auf 5–10 Jahre Zeit und Milliarden von Dollar; durch die Integration auf Basis bewährter Lösungen konnten die kirgisischen Ingenieure in kürzester Zeit und mit geringen Kosten ein funktionsfähiges Gerät herstellen;

Industrielle Evolution und neue Ingenieursschule: Der Übergang eines Unternehmens, das noch gestern einfache Registrierkassen und Computerblöcke montierte, zur Herstellung komplexer Luft- und Raumfahrttechnik zeigt, dass sich eine Klasse qualifizierter Fachkräfte in der nationalen Industrie bildet;

Ein unschätzbarer Gewinn für den Agrarsektor in Bergregionen: Kirgisistan ist ein Land mit komplexem, bergigem Relief, in dem die Überwachung der Flächen vom Boden aus kostspielig ist; Bilder aus dem Weltraum zeigen den Zustand von Stauseen, Weiden, Gletschern und die Entwicklung der Pflanzen in Echtzeit und helfen den Landwirten, Schäden in Milliardenhöhe zu vermeiden;

Internationale Weltraum-Integration: Der Start von einem US-Weltraumbahnhof ebnet Kirgisistan den Weg in den internationalen Markt für kommerzielle Flüge und ermöglicht in Zukunft die Schaffung gemeinsamer Satellitenkonstellationen mit anderen zentralasiatischen Staaten.

Dieses 5 Kilogramm schwere Gerät, das am 1. Oktober von Kalifornien aus in den Weltraum startet, führt Kirgisistan in eine neue Ära der Wissenschaft und Hochtechnologie.

Glauben Sie, dass der Start des ersten eigenen Satelliten durch das Nachbarland Kirgisistan einen Anstoß für ein gemeinsames Weltraumprogramm der zentralasiatischen Staaten geben kann? Wie sehr wird die Steuerung der Landwirtschaft aus dem Weltraum Ihrer Meinung nach die Erträge der Landwirte steigern? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen wichtigen Analyseartikel über den wissenschaftlichen Erfolg unserer Region mit all Ihren Freunden!