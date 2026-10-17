Im Rahmen eines internationalen Gipfels in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku kam es zu einem schwerwiegenden diplomatischen Vorfall. Beim 7. Gipfeltreffen der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) verließ die Delegation unter der Leitung des türkischen Außenministers Hakan Fidan sowie Vertreter von mehr als 10 weiteren Ländern demonstrativ den Sitzungssaal, als der israelische Präsident Isaac Herzog das Wort ergriff, und erklärten einen offenen Boykott.

Dieser Schritt verdeutlichte die entschlossene und kompromisslose Haltung einer Reihe von Staaten gegenüber der Politik Tel Avivs vor dem Hintergrund der akuten geopolitischen Krise im Nahen Osten.

Demarche beim Gipfel in Baku: Wie kam es zu dem Vorfall?

Die Ereignisse des 7. CICA-Gipfels am 15. Oktober, die die Aufmerksamkeit internationaler diplomatischer Kreise auf sich zogen:

Protest während der Rede: Als das israelische Staatsoberhaupt Isaac Herzog das Podium betrat, um vor den Gipfelteilnehmern zu sprechen, erhob sich der türkische Außenminister Hakan Fidan und verließ den Saal;

Breite Unterstützung: Dem Beispiel des türkischen Außenministers folgten offizielle Vertreter und Delegationsmitglieder von mehr als 10 weiteren am Gipfel teilnehmenden Ländern, die ebenfalls den Saal verließen;

Diplomatisches Signal: Dieser Demarche sorgte für mehr Aufsehen als die offiziellen Erklärungen auf der Tagesordnung und wurde zu einem weiteren deutlichen Ausdruck der wachsenden diplomatischen Isolation und des Drucks auf die israelische Führung auf internationaler Bühne.

Geopolitische Gründe hinter dem Boykott

Dieser scharfe Protest steht in direktem Zusammenhang mit den anhaltenden militärischen Auseinandersetzungen und der humanitären Krise im Nahen Osten, insbesondere im Gazastreifen und im Libanon:

Ankaras entschlossene Haltung: Die Türkei verurteilt seit Monaten die militärischen Operationen Israels und dessen Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung scharf und fordert auf Ebene internationaler Organisationen die Verhängung strikter Sanktionen;

Regionale Solidarität: Das gleichzeitige Verlassen des Saals durch Vertreter von über 10 weiteren Staaten zeigte, dass viele Länder Asiens und der islamischen Welt in dieser Frage als geschlossene Front agieren.

Dieser Vorfall beim Gipfel in Baku verdeutlicht, dass sich die politischen Differenzen auch auf großen Plattformen, auf denen Fragen der regionalen Sicherheit und Zusammenarbeit erörtert werden, zunehmend vertiefen.