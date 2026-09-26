Aufsehenerregender Boykott bei der UN: Dutzende Staaten verlassen den Saal während Netanyahus Rede

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Aufsehenerregender Boykott bei der UN: Dutzende Staaten verlassen den Saal während Netanyahus Rede

Die hochrangige Woche der 81. Generalversammlung der Vereinten Nationen am UN-Hauptsitz in New York wurde Schauplatz eines der schärfsten und aufsehenerregendsten Demarches in der Geschichte der modernen Diplomatie. Als der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu am 24. September das Podium betrat, verließen Delegationen aus Dutzenden Ländern, darunter Usbekistan und Kirgisistan, aus offenem Protest demonstrativ den Sitzungssaal.

Dass sich ein Großteil des Saals in einem Augenblick leerte, unterstrich die entschlossene Haltung der internationalen Gemeinschaft gegenüber der Eskalation im Nahen Osten und der Politik des offiziellen Tel Aviv. Nach diesem unerwarteten Massenboykott ging ein Vertreter der israelischen Delegation durch den Saal der UN-Generalversammlung, notierte akribisch, welche Diplomaten ihre Plätze verlassen hatten, und führte eine Art „Anwesenheitskontrolle“ durch. Dieses Ereignis wird in den globalen Medien und politischen Kreisen als das resonanzstärkste diplomatische Ereignis des Jahres bewertet.

„Massenboykott, leerer Saal und die israelische Liste“: Die 5 Kernpunkte des Vorfalls bei der UN

Die wichtigsten offiziellen Fakten zur aufsehenerregenden Konfrontation bei der 81. Generalversammlung:

  • Der Boykott begann, als Netanyahu das Podium betrat: Sobald der israelische Premierminister zu sprechen begann, verließen zahlreiche ausländische Delegationen den Saal;

  • Die entschlossene Haltung von Usbekistan und Kirgisistan: Zentralasien Staaten, insbesondere die Delegationen aus Usbekistan und Kirgisistan, verließen den Sitzungssaal aus Protest;

  • Leere Tribünen: Aufgrund des Massendemarches war Netanyahu gezwungen, seine Rede vor einem halb leeren Saal und ohne viele wichtige Partner zu halten;

  • Die Kontrolle durch israelische Vertreter im Saal: Die israelische Seite ging durch den Saal und erstellte eine Liste aller Staaten, die Widerstand leisteten;

  • Signal der globalen politischen Isolation: Dieser Demarche war ein offenes und geschlossenes diplomatisches Signal der internationalen Gemeinschaft von der UN-Tribüne aus.

81. UN-Generalversammlung: Vergleich der diplomatischen Reaktionen während Netanyahus Rede

Indikatoren für die Situation im Sitzungssaal und das Verhalten der Delegationen:

Diplomatische Akteure

Verhalten im UN-Saal

Ausgedrückte politische Bedeutung und Signal

Usbekistan und Kirgisistan

Verließen den Saal gleich zu Beginn der Rede

Entschiedene Kompromisslosigkeit in Bezug auf Frieden und Völkerrecht

Viele andere boykottierende Staaten

Verließen demonstrativ den Saal

Globale diplomatische Isolation gegen die Politik des offiziellen Tel Aviv

Israelische Delegation

Führte eine Kontrolle im Saal durch und notierte die Staaten

Dokumentation der protestierenden Länder und politische Überwachung

Benjamin Netanyahu

Setzte seine Rede in einem halb leeren Saal fort

Durchsetzung der eigenen Agenda trotz internationaler Proteste

Geopolitische und diplomatische Expertise: Warum wird Usbekistans Schritt so hoch bewertet?

Schlussfolgerungen von Analysten und Kommentatoren internationaler Beziehungen:

  • „Eine auf Gerechtigkeit und Prinzipientreue basierende Außenpolitik“: Im außenpolitischen Vektor Usbekistans stehen das internationale humanitäre Völkerrecht, Frieden und humanitäre Prinzipien an erster Stelle; der Boykott von Netanyahus Rede zeugt von Taschkents gerechter und unabhängiger Position auf UN-Ebene;

  • Zentralasiatische Solidarität: Dass Usbekistan und Kirgisistan in dieser Frage eine einheitliche und scharfe Haltung einnahmen, hat die Einigkeit unserer Region in Fragen der globalen Gerechtigkeit und des Friedens deutlich gezeigt;

  • Bedeutung der israelischen Kontrolle: Dass israelische Vertreter im Saal Notizen machten, enthüllt deutlich, dass dieser Boykott für Tel Aviv ein unerwarteter und schwerer psychologisch-diplomatischer Schlag war.

Was glauben Sie, wie wird sich der Boykott von Benjamin Netanyahus Rede auf der UN-Tribüne auf die Entspannung im Nahen Osten auswirken? Wie bewerten Sie persönlich den entschlossenen Protest der Delegationen aus Usbekistan und anderen Ländern, die den Saal verließen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese aufsehenerregende Analyse der Weltdiplomatie mit all unseren Landsleuten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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