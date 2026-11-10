Trumps Forderung an Israel: „Ohne uns gäbe es Israel nicht, ihr werdet die Kriegskosten vollständig decken!“

US-Präsident Donald Trump hat beispiellos scharfe Forderungen an Israel gestellt, den engsten Verbündeten Washingtons im Nahen Osten. Der Chef des Weißen Hauses erklärte, dass alle während der militärischen Auseinandersetzungen mit dem Iran entstandenen US-Kosten vollständig von den geschützten Staaten, allen voran Israel, erstattet werden müssen. Zudem drohte Trump damit, die jährlichen Militärhilfen in Milliardenhöhe für Tel Aviv zu streichen.

4 Milliarden Dollar Hilfe in Gefahr: Trumps zentrale Forderungen

Trump betonte, dass Sicherheitsgarantien, die auf Kosten der amerikanischen Steuerzahler finanziert werden, künftig nicht mehr kostenlos sein werden. Es wird erwartet, dass das direkte Militärhilfeprogramm in Höhe von jährlich fast 4 Milliarden Dollar für die israelische Verteidigung ab 2027 vollständig eingestellt oder drastisch gekürzt wird.

Der Präsident unterstrich, dass die US-Militärkampagne die Verbündeten vor dem Untergang bewahrt habe, und machte deutlich, dass es an der Zeit sei, alle von Washington erbrachten Dienste und Militärausgaben abzurechnen.

Kernfrage Trumps Position und Erklärung Erwartete politische und finanzielle Folgen Deckung der Kriegskosten Israel und Verbündete zahlen für Operationen gegen den Iran Großer Finanzstreit zwischen Washington und Tel Aviv Militärhilfepaket Einstellung/Kürzung der jährlichen 4-Milliarden-Dollar-Hilfe ab 2027 Massiver Druck auf das israelische Verteidigungsbudget Zusammenhang mit den Zwischenwahlen „Die Niederlage der Republikaner wurde durch den Hass auf Israel verursacht“ Verschärfung des Themas Israel in der US-Innenpolitik Politisches Timing Innere politische Krise in Israel und Phase der Regierungsbildung In Tel Aviv zusätzlicher diplomatischer Schlag für die neue Koalition

„Die Staaten, die wir schützen, werden jede einzelne Ausgabe, die wir für den Krieg getätigt haben, vollständig decken, denn ohne uns würden sie gar nicht existieren. Ohne uns gäbe es Israel nicht.“ — Donald Trump, US-Präsident.

Politische Krise in Israel und Faktor der Wahlniederlage

Diese Erklärung des Weißen Hauses fiel in eine Zeit schwerer innenpolitischer Krisen in Israel. Staatspräsident Jitzchak Herzog hat Oppositionsführern den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt, während der Machtwechsel in Tel Aviv unter schwierigen Bedingungen stattfindet.

Gleichzeitig verwies Donald Trump auf die Zwischenwahlen in den USA, bei denen die Republikanische Partei die Kontrolle über den Kongress verloren hat, und nannte als einen der Gründe für die Niederlage den unter amerikanischen Wählern aufgekommenen „starken Hass auf Israel“. Dies deutet darauf hin, dass die Haltung Washingtons gegenüber seinen Verbündeten künftig nicht mehr auf traditionellen diplomatischen Regeln, sondern auf harten geschäftlichen Kalkulationen und internen Umfragewerten basieren wird.

Glauben Sie, dass Trump die 4-Milliarden-Dollar-Hilfe für Israel wirklich stoppen kann, oder ist dies ein Druckmittel, um neue Bedingungen durchzusetzen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.