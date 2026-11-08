Politischer Wendepunkt in Israel: Präsident beauftragt Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung

Auf der politischen Bühne Israels hat sich ein bedeutendes und historisches Ereignis ereignet. Nach Abschluss der Konsultationen im neu gewählten Parlament hat Staatspräsident Isaac Herzog das Mandat zur Bildung der neuen Regierung nicht dem amtierenden Premierminister Benjamin Netanjahu, sondern dem Oppositionsführer Gadi Eisenkot übertragen.

Wie die Zeitung «The Times of Israel» unter Berufung auf das Büro des Staatsoberhauptes berichtet, hat Präsident Herzog seine Entscheidung sowohl Eisenkot als auch dem amtierenden Regierungschef Netanjahu persönlich mitgeteilt.

Entscheidende Abstimmung in der Knesset: Klare Mehrheit für Eisenkot

Die Wahl des Kandidaten durch den Präsidenten basierte auf offiziellen Verhandlungen mit allen politischen Fraktionen und Parteien im Parlament:

Offene Unterstützung der Abgeordneten: Als Ergebnis der Konsultationen unter den Mitgliedern der neu gewählten Knesset unterstützten 67 Abgeordnete die Kandidatur von Gadi Eisenkot für das Amt des Premierministers;

Netanjahus Ergebnis: Für den amtierenden Premierminister Benjamin Netanjahu stimmten hingegen nur 46 Abgeordnete; die übrigen Abgeordneten:

Die verbleibenden Parlamentsvertreter zogen es vor, sich bei beiden Kandidaten zu enthalten. Innerhalb welcher Frist muss die neue Regierung gebildet werden?

Nach israelischem Recht sind klare Fristen für die Koalitionsbildung und die Kabinettsbildung festgelegt:

Grundfrist von 28 Tagen:

Gadi Eisenkot hat offiziell 28 Tage Zeit erhalten, um eine Einigung mit allen Parteien zu erzielen und die neue Regierung zu bilden; Zusätzliche 14-tägige Frist:

Sollten die komplexen Koalitionsverhandlungen nicht innerhalb der festgelegten Frist abgeschlossen sein, hat der Kandidat das Recht, beim Staatsoberhaupt eine zusätzliche 14-tägige Verlängerung zu beantragen. Diese Entscheidung könnte den Beginn großer Veränderungen in der Innen- und Außenpolitik Israels signalisieren, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheitsstrategie im Nahen Osten.

Mazkur qaror Isroil ichki va tashqi siyosatida, xususan Yaqin Sharqdagi xavfsizlik strategiyasida katta o‘zgarishlar boshlanishidan dalolat berishi mumkin.